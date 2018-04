HMD Global'in resmi güncellemelerini beklemek istemeyenler için Pro Kamera modunun APK dosyası yayınlandı. Bu önemli geliştirme ile Nokia kamera uygulamanızın yetenekleri en üst sınırları zorlayacak.

Nokia’nın ‘Lumia Pro Camera’ modunun Nokia kamera uygulamasına geri döneceğinin haberi, Nokia’nın MWC 2018’de Android One desteği sunacağını açıklamasından sonra en önemli gelişmelerden biriydi. Fakat şu an için yalnızca Nokia 7 Plus ve Nokia 8 Sirocco modellerinin bu modu destekliyor olması Nokia kullanıcılarını bir miktar hayal kırıklığına uğrattı.

Fakat HMD Global’in Baş Ürün Sorumlusu olan Juho Sarvikas, Zeiss marka kameraya sahip tüm Nokia akıllı telefonların kamera uygulamalarına Lumia Pro Camera modunun geleceğini açıklayarak Nokia sahiplerinin gönüllerine su serpti. Fakat bir XDA Developer üyesi olan Hikari_Calyx, çevrimiçi olarak sızdırılan Nokia 7 OTA güncellemesi sayesinde Lumia Pro Camera modunun bir APK’sını oluşturmayı başardı.

HMD Global’in iddiasına göre kamera uygulaması Zeiss optiklere sahip tüm Nokia akıllı telefonlarda çalışma potansiyeline sahip. Yine de uygulamanın yalnızca Nokia 7’de test edildiğini belirtelim. Nokia kamera uygulamasının yeteneklerini arşa çıkaran Lumia Pro Camera modu APK’sını buradan indirebilirsiniz.