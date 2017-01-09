Nokia'nın Yeni Sesli Asistanı: Viki!

6 modeliyle birlikte akıllı telefon dünyasına güçlü bir şekilde dönen Nokia, yapay zeka ile güçlendirilmiş sesli asistanı ile dikkat çekiyor.

Apple'ın Siri'si, Google'ın Google Asistant'ı, Microsoft'un Cortana'sı, Amazon'un Alexa'sı ve Samsung'un Galaxy S8 ile hayatımıza girecek Bixby'si var. Nokia da, sesli asistan uygulaması alanında boş durmayacak. 6 modeli ile birlikte yeniden akıllı telefon dünyasına giren şirket, şimdi de yazılım konusunda önemli atılımlar yapıyor.

Nokia'nın yaptığı patent başvurusundaki isim Viki. Ubergizmo'nun iddiasına göre, başvuruda şu ifadeler kullanılmış: "Bilgiyi işleyen ve tüm veri kaynaklarını ses tabanlı arabirimle birleştiren yazılım..." Bu ibareler, yapay zeka ile yapılandırılmış bir sesli asistanla karşı karşıya olduğumuzu doğruluyor.

Elbette şu anda her şey teori ve söylenti aşamasında. Şimdilik geliştirilmiş bir mimari olmasa da; MWC 2017'de Viki ile tanışmayı umuyoruz.