Nokia, Android Oreo İçin Beta Programını Başlattı!

Küllerinden doğan ve geçtiğimiz Mart ayından bu yana dört gözle beklenen Nokia telefonlar, Andorid işletim sistemi ile kullanıcılarına ulaştılar. HMD Global, Nokia cihazları için Android’in son sürümü Oreo’nun Beta programını başlattı.

Nokia 3, 5 ve 6 Android ile gelen yeni nesil Nokia cihazların ilk temsilcileriydi. Hem fiyat hem de performans açısından kullanıcılarını memnun eden telefonlar, Google’ın Android Oreo’yu ilk sunacağı cihazlar arasına da girmeyi başardılar.

Ardından gündeme Nokia 8 geldi ve bu, efsane markanın amiral gemisi rekabetine dahil olabilmek adına ürettiği üstün özellikli bir cihazdı. Haliyle Nokia 8, Oreo güncellemesini 3,5 ve 6 modellerinden daha önce almalıydı. Nokia markasının sahibi HMD Global, Oreo’nun son kullanıcıya sunulmadan önceki test versiyonunu Nokia 8 kullanıcılarına sunmak için hazırlanıyor.

HMD Global'in Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, Twitter'daki programın yakında Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 gibi diğer cihazlar için de aktif edileceğini açıkladı. Android Oreo’nun ilk temsilcileri olacak Beta sürümleri, kitlesel ölçüde sorun çıkarmayan Oreo’lu Nokia deneyiminin kazanılmasında yardımcı olacaklar.

Nokia’nın Beta sürümlerine kullanıcı olarak katılıp Android Oreo’yu denemek için yapmanız gereken tek şey, öncelikle bir Nokia 8’e sahip olmak. Ardından programın şuradaki internet sitesine erişip, cihazınızın IMEI numarasını girmek. 12 saat içinde cihazınıza Oreo güncellemesine dair bildirim alacak ve güncelleme kurulduğunda artık son sürüm Android’li bir Nokia kullanıcısı olacaksınız.

Yaşanan aksaklıklar ve deneyimsel problemlerle ilgili notlarınızı, cihazınıza önceden kurulu olan Geri Bildirim uygulamasına girerek Nokia’ya aktarabilirsiniz.

Android Oreo'yu test etmeyi bırakıp Android 7.X Nougat'a geri dönmek isterseniz, programa olan kaydınızı iptal edebilirsiniz.