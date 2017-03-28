Nokia: Android Cihazlardaki Virüsler Bir Yılda 4 Kat Arttı!

Nokia tüm sektöre güvenlik dersi veriyor. Firma, Android ekosistemine dair ciddi uyarılarda bulundu.

Küllerinden doğan efsanevi şirket Nokia’nın yeni telefonlarını merakla beklerken firma, her iki yılda bir düzenlediği “Tehdit İstihbarat Raporu” ile rakiplerine ve kullanıcılarına ciddi bir uyarıda bulundu.

Firmanın üzerine çalıştığı raporda oldukça korkutucu bir sonuç var: Geçen yıla göre özellikle Android cihazlara bulaşan kötü amaçlı yazılım oranı %400 artış gösterdi. Ayrıca tehdit altında bulunan cihazlar ise tüm Android ekosisteminin %85’i gibi ciddi bir orana ulaşmış durumda.

Android telefonlar ve tabletler, anlaşılan o ki beklenilenden fazla savunmasız durumdalar. Elbette bu oranların yükselmesini Android’in gün geçtikçe yaygınlaşan bir işletim sistemi olması etkiliyor. Bu durumda saldırganlar için daha çok hedef alınan ve açıkları merak konusu olan bir popülerliğe kavuşmasını sağlıyor.

Akıllı telefon kullanımı artık Windows bilgisayarlara ezici bir üstünlük sağladı ve böylelikle bilgisayarlar artık daha güvenli bir hale geldiler. Çünkü kullanım azaldıkça bilgisayarlar, hedef olmaktan uzaklaştılar.

İnternete bağlı cihazların DDoS ataklarına karşı açık hale geldiğini ve rakamın korkutucu boyutlarına ulaştığını ifade eden Nokia, boş durmadı ve tüm sektöre bu durumu hafifletmek adına ağ tabanlı güvenlik çözümlerini önerdi.

Merak edenleriniz için firmanın güvenlik raporu şuradaki bağlantıda yer alıyor. Anlaşılan o ki Nokia, günümüzün en büyük endişesinden başlayarak rakiplerinin hocası konumuna geliyor. Umarız bu öncülüğü çıkardığı cihazların kalitesine de yansır.