Nokia ve Zeiss, Yeni Cihazların Kameraları İçin Anlaştı!

Android dünyasının en iyi kameralı telefonlarını çıkartacak efsane ortaklık için temeller atıldı. Zeiss marka lenslere sahip Nokia markalı Android telefonlar geliyor.

Küllerinden doğan Nokia, Android dünyasının bir numaralı üreticisi olmak için canla başla çalışıyor. Şirket, bir dönem pazarın lideri olduğu sırada ürettiği telefonların kameraları için kullandığı Zeiss marka lensleri yeni amiral gemilerinde tekrar kullanmaya başlayacak. HMD Global’in bu konuda tüketiciye üst düzey kamera deneyimi sağlaması bekleniyor.

HMD ve Zeiss firmalarının böyle bir tercih için elbette tekrar anlaşma sağlaması gerekiyor. Nokia markalı Android telefonların şu an orta sınıf cihazlar olması ise gözleri, önümüzdeki süreçte piyasaya sürülmesi planlanan amiral gemilerine çeviriyor. Zeiss, ünlü 808 ve PureView lens modellerini birçok Nokia cihazında daha önce kullanmıştı. Ancak Android dünyası için gerçekleşecek bu ortaklık şimdiden heyecan yaratıyor.

Apple, Nokia'nın Lumia cihazlarının kameraları için çalışan uzmanları kendi bünyesine dahil etmişti. Bu sebepten Lumia cihazlarındaki üstün fotoğraf kalitesi için biraz daha beklemek gerekecek.

HMD, Zeiss optikli amiral gemileri için rüştünü ispatlamak zorunda. Çünkü hali hazırda rakipler, kamera konusunda oldukça iyi durumdalar.