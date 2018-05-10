Nokia X’in Özellikleri, Tanıtımından 1 Hafta Önce Netleşti

HMD Global, Nokia markasının büyük oyuncular arasında katılması için çaba haramya devam ediyor. Firmanın yeni orta seviye amirali Nokia X’in özellikleri, 16 Mayıs’ta gerçekleştirilecek lansman öncesinde ortaya çıktı.

Apple, iPhone X ile birlikte akıllı telefon dünyasında çentikli ekran akımını başlattı. iPhone X ekranındaki çentik, basit bir tasarım oyunundan öteye geçerek, içerdiği TrueDepth adı verilen teknoloji sayesinde, karanlıkta bile yüz tanıma yapabilen Face ID özelliğini sundu. Android üreticilerin klonladıkları çentikli ekranlar ise iPhone X’daki gibi gelişmiş sensörler içermiyorlar.

16 Mayıs’ta tanıtılması beklenen Nokia X ise efsanevi markanın son trendlere uyum sağladığı ilk modeli olacak. 19:9’luk ekran oranına sahip olacak cihaz, ilk olarak Çin’de ve ardından bütün dünyada satışa sunulacak.

1.8 GHz hızında sekiz çekirdeğe sahip olan Snapdragon işlemcisinin yanında 6 GB’lık RAM olacak. Cihazın ekran boyutu ise 5.8 inç olacak. Batarya konusunda yüzleri güldürmesini beklediğimiz Nokia X, 3000 mAh gücünde pile sahip olacak.

Beklenen tüm teknik özellikleriyle Nokia X:

5,8 inç (2280 × 1080 piksel) 19: 9 en boy oranıyla Full HD + ekran

Adreno 509 GPU içeren 1.8 GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 636 14nm boyutunda işlemci yongası

GB LPDDR4 RAM / 64GB dahili depolama ile 4GB ya da 6GB LPDDR4 RAM, olmak üzere üç farklı seçenek

32GB dahili depolama ile 128 GB'a kadar genişletilebilir hafıza

Hibrid SIM (nano + nano / microSD)

Android 8.1 (Oreo)

LED flaşlı 16MP arka kamera, ikincil arka kamera

16MP ön kamera

Parmak izi sensörü

3,5 mm kulaklık girişi

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

Hızlı şarj ile 3000mAh pil

Boyutlar: 147.2 × 70.98 × 7.99; Ağırlık: 151g

Renkler: Mavi, Siyah, Gümüş

Yukarıda da belirttiğimiz gibi ilk olarak Çin’de satılacak cihazın fiyatı şu an henüz net değil. Gözler 16 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan lansmanda. Detaylardan haberdar olmak için takipte kalın.