Nokia, her geçen gün kullanıcı sayısını arttırıyor olsa da hala bir premium tasarımlı akıllı telefon tanıtabilmiş değil. Ortaya çıkan yeni Nokia X konsept tasarımı ise Nokia'dan beklentileri çok iyi özetliyor.

Son iki yılın yükselen markası olan Nokia, geçtiğimiz Şubat ayında yeni amiral gemilerini tüketicilerin beğenisine sunmuştu. Nokia, her ne kadar kendi hayran kitlesine sahip olsa ve şık olduğu düşünülen akıllı telefonlar üretse de Samsung ve Apple gibi rakiplerinin yanında tasarımları bir miktar sönük kalmakta.

Designed by Hege YouTube kanalı yalnızca Nokia hayranlarının değil, Apple, Samsung ve diğer akıllı telefon kullanıcılarının da ağzını açık bırakacak bir Nokia X konsept tasarım videosu yayınladı. Video hayali bir cihazı gösteriyor olsa da tasarımın şıklığı, gören çoğu kişiye ‘keşke gerçek olsa’ dedirtebilir.

Google Pixel benzeri çift renkli bir arka panele sahip olan konsept Nokia X, elbette ki Zeiss markalı çift arka kameraya sahip. Ayrıca cihazın yanları, tutuşu kolaylaştırmak için kavisli bir yapıya sahip. Konsept tasarımın ön paneli ise çentikli cihazlara gönderme yapacak şekilde şık ve keskin çizgilere sahip.

Designed by Hege’nin konsept Nokia X tasarımını aşağıdan izleyebilirsiniz. Böyle bir akıllı telefon tanıtılsaydı, kullanmak ister miydiniz?