Orta segmentteki pazar payını güçlendirmek isteyen Nokia, seviyesinin iddialı cihazlarından Nokia X6'yı tanıttı. İlk etapta Çin'de satışa sunulacak cihazın Avrupa ve Amerika'ya ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

Akıllı telefon pazarındaki istikrarlı yükselişini devam ettirmek isteyen Nokia, orta seviye X serisinin yeni üyesi Nokia X6’yı Çin’de gerçekleştirdiği basın etkinliği ile tanıttı. 5.8 inç boyutunda 19:9 çentikli bir ekrana sahip olan cihaz, Snapdragon 636 işlemci ve 6GB RAM ile seviyesine göre oldukça yeterli bir donanıma sahip.

16 megapiksel f/2.0 diyaframlı RGB ve 5 megapiksel f/2.2 diyaframlı monokrom olmak üzere çift arka kameraya sahip olan cihazın parmak izi tarayıcısı da dikey pozisyonda bulunan çift arka kameranın hemen altında konumlandırılmış. Çift SIM VoLTE desteğine sahip cihazın 3060mAh’lik bataryası Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde 0’dan %50’ye 30 dakikada dolabiliyor.

Nokia X6 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 636

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 32GB/64GB

Ekran: 5.8 inç 19:9 FHD+

Arka Kamera: 16MP f/2.0 diyaframlı RGB, 5MP f/2.2 diyaframlı monokrom

Ön Kamera: 16 megapiksel f/2.0

Batarya: 3060mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Mavi, siyah ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan yeni Nokia X6, 4GB RAM+32GB ROM’lu versiyonu için 920 TL, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu için 1050 TL, 6GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu için ise 1200 TL fiyat etiketine sahip (fiyatlara ülkemizdeki vergiler dahil değil). Cihazın Çin dışında ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.