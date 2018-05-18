Nokia X6'yı Türkiye'de Satışa Çıkması için Hala Bir Umut Var

HMD Global'in Baş Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas, ilk olarak sadece Çin'de satışa sunulacak olan Nokia X6'nın diğer pazarlara da sunulup sunulmaması için Twitter üzerinden bir anket paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde HMD Global’in yeni fiyat/performans canavarı Nokia X6’nın son derece güçlü bir donanım ve hemen herkesin ulaşabileceği bir fiyat ile tanıtıldığını duyurmuştuk. Fakat HMD Global, Nokia X6’nın yalnızca Çin’de satışa sunulacağını açıklayarak Nokia hayranlarını bir miktar üzmüştü.

Şirketin Baş Ürün Sorumlusu (CPO) olan Juho Sarvikas, Nokia X6’nın global pazarda da satışa sunulması için Twitter üzerinden bir anket başlattı. ‘’Sizce Nokia X6’yı diğer pazarlara da getirmeli miyiz?’’ diye soran Sarvikas, cevap olarak ise yalnızca ‘Evet’ ve ‘Hayır’ seçeneklerini sundu.

Nokia X6 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 636

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 32GB/64GB

Ekran: 5.8 inç 19:9 FHD+

Arka Kamera: 16MP f/2.0 diyaframlı RGB, 5MP f/2.2 diyaframlı monokrom

Ön Kamera: 16 megapiksel f/2.0

Batarya: 3060mAh

İşletim Sistemi: Android 8.1 Oreo

Şu an için ‘Evet’ seçeneği %91 gibi bir oy oranı ile önde görünüyor. Fakat bu yanıt HMD Global’in Nokia X6’yı hangi ülkelere getireceği sorusuna bir açıklama getirmiyor. Yine de eğer Nokia X6’nın Türkiye’de de satışa çıkmasını istiyorsanız buraya tıklayarak Juho Sarvikas’ın anketine oy verebilirsiniz.