Nokia, Yeni 3310'un Tasarımını Sizin Yapmanızı İstiyor!

Nokia, 3310 için yeni bir renk tasarımını kullanıcılardan bekliyor. Şu anda yapacağınız tasarımla HMD Global'a fikir verebilir ve yeni 3310 modellerinde sizin tasarımınız kullanılabilir.

Nokia’nın bu sene MWC 2017’ye damgasını vurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yıllarca en çok kullanılan telefon konumunda yer alan Nokia, akıllı telefonların çıkması ile piyasanın gerisinde kalmış ve en sonunda akıllı telefon birimini Microsoft’a satmak zorunda kalmıştı.

Bu sene çıkaracağı yeni telefonlarla gündemden düşmeyen Nokia, yeni bir duyuru yaptı. Nokia 3310’ları yeniden çıkaracağını belirten Nokia, 3310’lar için sarı, mavi, kırmızı ve gri renk seçeneklerini sunacağını duyurmuştu. Ancak gelen yeni haberle birlikte HMD Global, fanlarından yeni bir renk için daha fikir alacak. Şirket, Nokia’nın Instagram sayfasından yeni Nokia 3310 için tasarlanan yaratıcı sanat yapılarını gösterecek kişilere bakacağını bildirdi. Eğer sizin de aklınızda güzel bir fikir varsa, Instagram’a, yaptığınız tasarımı #3310art hastagh’i ile göndermeniz ve @NokiaMobile sayfasını takip etmeniz yeterli.

Kazanan kişiyi, HMD Global ve I Love Dust stüdyosu yaptığı kontrolden sonra açıklayacak. Gönderileri bu günün sonuna kadar atabilirsiniz, elinizi biraz çabuk tutsanız iyi olur.

Nokia, 3310 dışında Nokia 3, 4 ve 6 isimli yeni telefonlarını duyurdu. Bu telefonlar da geniş bir kesim tarafından merakla beklenmeye devam ediliyor. Nokia 3310, bir hayli değişime uğramış şekilde gelecek. Telefonun yine sağlamlık açısından kaliteli olmasını bekliyoruz. Nokia 3310’un bu sefer ekranı renkli olacak ve arkasında 2 MP’lik bir kamera bulunacak. Uzun pil ömrü ile birlikte efsane Snake oyununun yeni versiyonu da gelen özellikler arasında yer alıyor.

Son olarak dilerseniz yeni Nokia 3310 hakkında beğenmediğimiz 5 özelliği listelediğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.