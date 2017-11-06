Nokia, Yeni Akıllı Saatini Satışa Sundu

Nokia, Steel Limited Edition Hibrid Akıllı saatini piyasaya sundu.

Nokia, Fransız şirket Withings’i satın alarak, son yılların popüler teknolojilerinden akıllı saat işine girmişti. Genel kesim tarafından beğeni toplayan ve yüksek satış rakamlarına ulaşan Steel Hibrid saatlerinin ardından Nokia, şimdi de Steel Hibrid akıllı saatlerinin yeni sürümlerini duyurdu. Nokia Steel Limited Edition Hibrid ismiyle duyurulan yeni saatler, Rose Gold ve Full Black isimleri ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

İki ayrı renkte tanıtılacak saatler, standart modellerle kıyaslanınca bir yenilik sunmuyor, bunun yerine tasarımsal açıdan farklılıkları var. Nokia’ya göre bu yeni saatler, “maksimum stil ve kullanım kolaylığı” sağlayacak.

Nokia’nın yeni akıllı saat fiyatlarına baktığımızda, Full Black için 129,95 dolar, Rose Gold için ise 149,95 dolar bizleri karşılıyor. Nokia’nın çevrimiçi mağazasında satışa sunulan yeni akıllı saatlerin ülkemize gönderimi şu an bulunmuyor, ancak umarım yakın zamanda Türkiye’de de satışa sunulur.

Her geçen sene daha çok popülerleşen akıllı saatler, son derece kullanışlı yapısı sayesinde giyilebilir teknolojiler arasında en iddialı cihaz konumunda yer alıyor.