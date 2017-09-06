Nokia Yine Google'ı Geçti: Eylül Güvenlik Paketi Nokia 5'te!

Nokia'nın Temmuz ayı güvenlik paketini daha Google Pixel telefonlara ulaşmadan kendi modellerine ulaştırması sonrasında medya şaşkın bir şekilde firmayı tebrik etmişti. Aynı olay tekrarlandı.

HMD tarafından satın alınıp yeniden hayata döndürülen Nokia, bir kaç cihazla Android alanına hızlı bir giriş yapmıştı. Yakın zamanda amiral gemisi modeli Noka 8'i tanıtan firma, geçen yıldan da elinde Nokia 3, 5 ve 6 adında alt-orta seviye modeller bulunduruyordu.

Geçen günlerde resmi olarak tüm modellerine Android 8.0 güncellemesi dağıtacağını açıklayan firma, en zayıf donanıma sahip olan Nokia 3'ü bile dışarda bırakmayıp benimsemişti. Güvenlik güncellemeleri esasında ise Temmuz ayında yine Google'ı geçerek daha güncelleştirmenin değişiklik listesi yayınlanmadan Nokia 6'yı yeni güvenlik versiyonuna yükselten Nokia, bu ay da aynı şeyi yaptı.

Google genellikle ayın ilk günlerinde güvenlik paketlerini yayınlar ve bu güncelleme ilk olarak kendi telefonlarına ulaşır. Pixel ve Nexus cihazlar bu sayede diğer marka telefonlara haftalarca hatta aylarca fark atar. Nokia bu duruma kafa atarak güvenlik güncelleştirmesi hızında Google'ı geçerek Nokia 5 cihazına daha paketin değişim listesi yayınlanmadan güncellemeyi gönderdi.