Coştular Bir Kere: Nokia’nın Yeni Telefonu Z2 Plus Göründü!

Dün öğle saatlerinde karşımıza çıkan C1 modelinden sonra Nokia’nın 4 GB RAM’li yeni telefonu Z2 Plus’ın da özellikleri çıktı.

Dün Nokia’nın bizi tasarımı ve özellikleriyle cezbeden telefonu Nokia C1’den bahsetmiştik. Uzun bir aradan sonra telefon piyasasına sağlam bir giriş yapmanın temellerini oluşturmaya çalışan şirketin yeni bir telefonu daha ortaya çıktı: Z2 Plus.

Cihazın sahip olduğu bazı özellikler, Geekbench testiyle karşımıza çıktı. Buna göre Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle gelecek olan cihaz, 1.77GHz hızında çalışan Snapdragon 820 işlemciye sahip olacak. RAM ise 4 GB.

Aslında görünen özellikler şimdilik bu kadar. Fakat Çin merkezli Gizmochina’dan gelen bilgileri de eklediğimizde, cihazla ilgili kafamızda bir şeyler oturmaya başlıyor. 5.2 inç ila 5.5 inç büyüklüğünde ve 2K çözünürlükte ekranının olmasını beklediğimiz cihazın RAM’i ise 6 GB olabilir. Kamera çözünürlükleriyle ilgili bir bilgi yok, fakat Zeiss sertifikalı olacakları belirtiliyor.

Nokia Z2 Plus’ın önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.