Gece modu özelliği eklenen cihazın alüminyum arka kapağı yok artık. Amazon'un Kindle cihazı ile baş etmesi zor gibi görünüyor.

Nook’u hatırlıyor musunuz? Göründüğü kadarıyla Barnes & Noble’ın sessiz sedasız yayınladıkları ‘Nook GlowLight 3’ ile geri döndü hayata.

GlowLight 3, 2015 yılından bu yana yayınlanan ilk gerçek yeni Nook. Barnes & Noble oldukça güzel ses çıkaran GlowLight Plus’ı yaptıktan birkaç yıl sonra Amazon su geçirmez e-kitap okuyucusu yapmak zorunda kalmıştı. GlowLight Plus 130$’a satılıyordu. Amazon’un Kindle adlı e-kitap okuyucusu ise bildiğiniz üzere 250$ fiyat etiketiyle satışta.

GlowLight 3 ise tuhaf bir şekilde Plus’ın aksi yönünde bir adım atıyor: Alüminyum arka kapak ve su geçirmezlik özellikleri bütünüyle kaldırılıyor. Bunun yerine renk ısısını ayarlayabilen bir ekran ve fiziksel sayfa çevirme tuşları yer alıyor. Aslında işe yarar eklentiler ama yeni cihazı bütünsel olarak ele aldığınızda, çok daha popüler durumda olan Kindle Paperwhite’a oranla sönük kalıyor. Zira her ikisi de aynı ekrana ve aynı fiyat etiketine sahip olmakla birlikte Kindle, çok daha iyi kitap ekosistemine sahip.

GlowLight 3’ün diğer özellikleri, tipik bir e-kitap okuyucusundan beklenecek özelliklerle aynı. 300 ppi ekran, 50 gün batarya ömrü ve cihazın ön yüzünü kapatan kalın kenarlıklar.

Cihaz 8 Kasım’dan itibaren Barnes & Noble’dan ön siparişle alınabilecek.