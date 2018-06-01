Normal Bir Bayan UBER’e Biner mi?’ Sonrası Yeni Açıklama

UBER tartışmalarına oldukça avam ve hoş olmayan bir açıklamayla dahil olan Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Muhlis Şanlıer, özür diledi.

Ülkemizde UBER'e dair her yeni haber bir öncekinden hem eylem hem de söylem olarak giderek çirkin bir hal almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Fox TV ekranlarına konuşan Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Muhlis Şanlıer, yapılabilecek en 'garip' açıklamayı yapmıştı.

'UBER'e normal bir bayan biner mi ya?' şeklinde bir açıklamada bulunan Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Muhlis Şanlıer, özür diledi. Açıklamalarının yanlış anlaşıldığını ve söylediklerinden ötürü pişman olduğunu söyleyen Şanlıer şöyle konuştu:

"Çok yanlış bir cümle kullandım. Amacım kadınları incitmek değildi. Evde eşim bile büyük tepki gösterdi. 'Böyle bir açıklamayı nasıl yaparsın' dedi. Ben, UBER araçlarında resmi bir taksi logosu olmadığı için bunu söyledim. Kötü hiçbir niyetim yoktu. Ancak yanlış cümle kurdum. Bütün kadınlardan özür dilerim."

Hayatın her alanında rekabetin kaliteyi getiren bir unsur olduğunun farkında olunmaması ve bu rekabetin git gide çirkinleşmeye sebep olduğu günler yaşıyoruz. Bir cepheden sürekli sağduyulu, diğer cepheden sürekli nefret söylemleri içeren ve toplumun sinir uçlarına dokunan açıklamalar geldikçe de insanların herhangi bir empati kurabilecek bir sebebi dahi kalmıyor. Umuyoruz bu konuda yapılan son çirkin söylem ve özür dilenmesi gereken son açıklamayla karşı karşıyayızdır.