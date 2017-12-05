32 Oyunun Yer Aldığı Humble Bundle Paketinde Kaçırılmayacak

Sizlere Humble Bundle üzerinden ücretsiz olan oyunları duyurduğumuzu biliyorum, ancak bu sefer en az ücretsiz olması kadar değerli bir indirimden bahsedeceğiz. Üstelik, tam 32 oyunun yer aldığı indirimde yatırdığınız 35 doların tamamı hayır kurumlarına bağışlanacak.

Sizlere uzun süreden beri Humble Bundle üzerinde kısa süreliğine ücretsiz olan oyunları listelemeye çalışıyoruz. Şirket bu ücretsiz oyunları Steam üzerinden oynanabilir olarak dağıtarak adından bir hayli söz ettirmeye devam ediyor. Elbette Humble Bundle’ın tek amacı oyunları ücretsiz sunmak değil. Şirketin asıl olayı birden fazla oyunu tek bir paket halinde büyük indirimlere sokarak satması.

Humble Bundle, video oyun dağıtımcısı Yogscast'le birlikte yayınladığı son pakette, toplam değeri 847 dolar(3274 TL) olan birbirinden iddialı oyunları yalnızca 35 dolar(135 TL) karşılığında satın almasını sağlıyor. 25 Aralık’a kadar devam edecek bu kampanyada elde edilecek gelirin tamamı yardım kuruluşlarına bağışlanacak. Bu sayede, hem yardıma muhtaç insanlara yardım edecek hem de neredeyse hepsini Steam üzerinde oynayabileceğiniz 32 oyun ve DLC’ye sahip olacaksınız.

Humble Bundle bu kampanyasını güzel bir sistemle birlikte yapıyor. Kampanya boyunca her gün yeni bir oyun duyuracak firma, bu paketi satın alan kullanıcıların 25 Aralık’a kadar sürprizlerle dolu bir serüvene katılmasını sağlayacak. Şu anda 11 oyunun yayınlandığını gördüğümüz pakette, karşımıza her gün 1 tane olacak şekilde 21 oyun daha çıkacak.

Şu anda Rust, Dungeon of the Endless, Garry’s Mod gibi bilinen pek çok oyunun yer aldığı pakete hergün yeni oyunlar eklenecek. 2018’e girmeye hazırlandığımız bu günlerde, her sabah uyandığınızda karşınıza yeni bir sürpriz çıkacak.

Humble Bundle’ın bu tarz kampanyalarından haberdar olmak istiyorsanız haberi beğenerek veya yorum yaparak bizleri bilgilendirebilirsiniz. Ayrıca, Humble Bundle’da yer alan kısa süreliğine ücretsiz serimiz hız kesmeden devam edecektir.