Normal İnsan Gözünden 99 Milyon Fazla Renk Gören Kadın!

Renk körü olmayan bir insan gözünün 1 milyon rengi ayırt edebildiği düşünülüyor. Söz konusu kadında ise bu oran 100 milyon!

25 yıldan uzun süredir araştırmalar yapan sinirbilimciler, yakın zamanda normal insan gözünün algılayabileceğinden 100 kat daha fazlasını algılayan bir insan gözü keşfettiler.

Tahminlere göre 7 milyardan fazla nüfusa sahip insanlığın yalnızca birinde gözüken bu olay, reseptör hücrelerinin ekstra bir koni hücresi bulundurması sonucu ortaya çıkıyor.

Günümüzde çoğu insan trikromattır. Yani gözlerinde 3 tip koni hücresi vardır. Her bir koni hücresinin 100 gölge ayırt edebildiği bilindiğine göre yapılan karışım sonucunda çok büyük bir nüfus 1 milyon farklı rengi ayırt edebiliyor.

Renk körü olan insanlarda ise durum farklı. Renk görü olan çoğu insan 3 tip koni hücresi yerine, iki tip koni hücresine sahip oluyor. Bu durum, bu kişilerin 1 milyon renk yerine 10.000 farklı renk tonuna sahip olabileceği anlamına geliyor.

Kuzey İngiltere’de dört koni hücresi olan bir kadının ise 100 milyon farklı rengi ayırt edebildiği açıklandı. Renkli olarak gördüğümüz dünyanın ne kadarını görebildiğimizi sorgulatan bu olay, toplumsal olarak 3 ana renk üzerine kurulan dünyada belki de hiçbir zaman görüp algılayamayacağımız farklı renkler olduğunu gösteriyor.