Fotoğrafçılar ve film yapımcıları şimdiye kadar odak alanını değiştirmek veya üç boyutlu olarak bir nesneyi çoğaltmak istediklerinde özel ekipmanlar kullanmak zorunda kaldılar. Ancak K-Lens adlı bir girişim, geliştirdiği özel bir lensle, herhangi bir standart kamerayı 3 boyutlu bir kameraya dönüştürmeyi başardı.

Max Planck Enformatik Enstitüsü ve Saarland Üniversitesi'nin bir araştırma projesi olarak başlayan ve IT Inkubator'un yardımıyla daha da geliştirilecek olan özel lens projesinin 2019 yılından itibaren ticari bir ürün olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu ürünün piyasaya çıkmasıyla birlikte fotoğraf ve video piyasasında köklü değişiklikler olması bekleniyor.

Önceden depth information çekimleri sadece, kamera dizileriyle çekilen veya özel ışıklı kameralardan gelen görüntülerle mümkün olmaktaydı. Bu durumlarda iki görüntü boyutuyla birlikte kameralar ayrıca gelen ışıkların yönünü de kaydetmekteydiler. Ancak fotoğrafçılar ve film yapımcıları, yüksek maliyet, ağır işleyen iş akışlarına katlanarak geniş alan derinliği ve 3 boyutlu görüntülerde odak ayarı veya bulanıklaştırma gibi işlemleri yapmak zorundaydı. Almanya'nın Saarland Eyaleti'nin başkenti olan Saarbrücken kentinde ortaya çıkan K-Lens adlı girişim bu zorlu işlemleri çok kolay hale getirecek bir ürün geliştirdi. Geliştirilen ürün her fotoğrafçı ve film yapımcısının mevcut ekipmanlarını kullanarak 3 boyut teknolojisinin avantajlarından yararlanmalarına olanak veren özel bir lens türü olarak açıklandı.

Ürettikleri lenslerin yeniliğiyle olarak ilgili olarak açıklama yapan şirketin kurucu ve CEO'su Matthias Schmitz, "...bugünün teknik standartları ile uyumlu ve bu nedenle herhangi bir kamera ile kullanılabilir" ifadelerini kullandı. Schmitz, piyasada K-Lens'in ürünüyle eşleştirilebilecek herhangi bir lensin de olmadığını belirtti. Şirket CEO'su lensle ilgili olarak, "Odaklama ve bulanıklaştırma, tam otomatik segmentasyon, derinlik tabanlı segmentasyon, perspektif değişikliği ve 3 boyutlu görüntüler üzerinde tam kontrol sağlar, aynı zamanda kaydedilen görüntünün derinlik düzlemlerine tam erişim sağlar." ifadelerini kullandı. Ne dersiniz bu lensin biraz yaygınlaşmasıyla beraber telefonlarımızda 4. bir arka kamera olarak görebilir miyiz?