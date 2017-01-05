Norton, İnternetinizi Bu Sefer Çok Farklı Bir Yolla Koruyacak!

Sadece yazılımsal güvenlik önlemlerinin yeni nesil tehditlere karşı yetersiz kalabildiğini anlayan Norton, yeni ufuklara yelken açıyor.

Norton ezelden beri güvenlik yazılımları ile öne çıkan bir firma. Ancak gelişen tehditler, güvenlik şirketlerini de gelişmeye mecbur kılıyor. Yazılımlar, zaman zaman tehditi savuşturmakta yetersiz kalıyor. Bu anlamda Norton, ilk güvenlik donanımını tanıttı: Norton core router.

Güvenilir AC2600 WiFi dağıtıcı, ev ağınızın yabancı kaynaklar tarafından saptanmasına ve suistimal edilmesini engellemek için geliştirilmiş. IoT botnet'lerin yükselmesi ile anti-virüs yazılımınızın yetersiz kaldığı durumlarda, Core router size önemli bir avantaj sağlayabilir.

Ancak cihazın en dikkat çekici yönü şüphesiz tasarımı. Şirketten yapılan açıklamaya göre karşılarına önce 30 tasarım projesi sunulmuş, sonradan bu sayı 15'e indirilmiş. Sonunda geodezik kubbe şeklindeki bu tasarım tercih edilmiş. Ne de olsa herkes kubbeleri sever diye düşünmüş olmalılar.

Evinizi ziyaret eden kişiler, bu cihazın bir güvenlik donanımı olduğuna kolay kolay inanmayacaktır. Çünkü Norton core router, bir donanım kaleminden ziyade, uzay gemisi kontrol birimine benziyor.

Cihazın Amerika Birleşik Devletleri fiyatı ise 279 dolar olarak belirlenmiş.