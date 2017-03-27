Norveç Dünyanın İlk Gemi Tünelini İnşa Etmek İstiyor

Norveç, Kuzey Denizi ve Norveç Denizi'ni bağlayan noktada gemileri koruması amacıyla bir tünel yaparak dünyanın ilk tam ölçekli gemi tünelini inşa edecek.

Norveç sınırları içerisinde bulunan kıyı şeridi Stad Peninsula, aynı zamanda bölgenin en tehlikeli kıyı şeritlerinden biri olma niteliği taşıyor. Bu tehlikeli bölgede zaman zaman deniz araçları risklerle karşı karşıya kalabiliyor.

Bu durumun önüne geçmek için Norveç'in çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde Norveç Parlamentosu'nun onayını almasıyla birlikte Norveç'in bu bölgeye çözüm olarak dünyanın ilk gemi tünelini yapacağı da ortaya çıkmış oldu. Belirtilenle göre Norveç, yaklaşık 120 milyon dolar maliyetle dünyanın ilk gemi tünelini bu bölgeye inşa edecek.

Parlamentonun da onayıyla birlikte belirtilene göre bu tünel için çalışmalar 2018 yılında başlayacak. Tünel için öncelikle bölgedeki 7.5 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen taşlar temizlenecek ve 1.5km'den uzun, yolcu gemilerinin dahi geçebileceği büyüklükteki tünelin ilk adımları atılacak. 2022 yılında tüm çalışmalarının bitmesi beklenen bu tünelin bölgedeki tehlikelere karşı bir önlem olmanın yanı sıra Norveç'in turizmine de katkıda bulunacağı düşünülüyor.

Ayrıca bu tünel projesiyle ilgili yayınlanan videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: