Norveç, Dubaların Tuttuğu Geleceğin Tünelini Duyurdu!

Norveç, yeni konsept tünelini duyurdu. Dubalarla havada tutulan tüneller, otoyol anlayışını derinden etkileyecek.

Norveç, son zamanlarda kıyamet gününden sonrası için insanlığın ve diğer türlerin geleceğini düşünen hamleleri ile ön plana çıkıyor. Yerin altına yaptığı kıyamet günü sığınakları dışında yeni projesi ile gündemi yine meşgul eden Norveç, dünyanın ilk yüzen sualtı tüneli planlarını açıkladı.

Dünya üzerinde bir ilki gerçekleştirecek Norveç, yapacağı tüneli denizin hemen altından derine inmeden dubalar aracılığı ile tutacak. Anlayacağınız dubalar aracılığı ile havada duran bir tünel inşa edilecek.

Yaklaşık 25 milyar dolarlık maliyeti bulunacak tünel, zarif ve özellikle hafif tasarım üzerine geliştirilmeye çalışılacak.

Norveç ekonomisinin en önemli kaynağı olan turizmde patlatma yaşatması beklenen tünelin 2035’e kadar bitirilmesi bekleniyor. Ülkemizde de buna benzer bir proje bulunuyor; Marmaray ile boğazın altından tren geçirdiğimiz İstanbul’a, yakında yeni projelerle 3 katlı tünel yapacağız. Bu tünelin zemine yapılmamasının sebebi, zeminin büyük engebelerden dolayı kullanılamaz olmasından kaynaklanıyor.

Marmaray’ın geçtiği alan, son derece düz bir alan olduğu için zeminden geçirmek çok daha kolay oldu. Norveç bu tasarımı gerçekleştirirse gelecekte dünya ülkeleri arasında yalnızca uçak ve gemi yollarıyla ulaşılabilen kıta yolculukları, dubaların tuttuğu deniz altı tünelleriyle de yapılabilecek.