Norveç'te bulunan bir havalimanı, tamamen otonom bir araç vasıtasıyla, kar yağışı dolayısıyla kapanan pisti temizlendi. Bu gelişmeyle birlikte havalimanlarında sıkça rastlanan rötar sorununun daha çabuk aşılacağı tahmin ediliyor.

Mercedes-Benz tarafından üretilen kar küreme araçlarının üzerine kendi otonom teknolojisini entegre eden Yeti Snow Technology adlı şirket, havalimanlarında yaşanan rötar problemlerini kısa sürede halletmek istiyor. Şirket ürettiği otonom sistemleri araçlara monte ederek, kapanan pistleri daha hızlı temizlemeyi hedefliyor.

Şirket, otonom araçların pistleri temizlemesi için, 4G ve GPS teknolojisini kullanıyor. Şirket yüksek hızlı internet bağlantısıyla araçların birbirleriyle entegre bir şekilde ve kolektif olarak pisti temizlemesini sağlıyor. Böylelikle insanlı sürücülerden kaynaklanması muhtemel olan dalgınlık hatalarının da önüne geçilmiş oluyor.

Yaklaşık olarak 5.5 metre genişliğinde olan otonom kar küreme araçları, saatte 357.500 metrekareyi temizleyebilecek kapasitede bulunuyor ve yukarıda da belirttiğimiz gibi diğer araçlarla iletişim halinde çalışarak temizleme işlemini çok daha hızlı gerçekleştiriyor. Norveç, bu teknolojiyi 50 havalimanında dahili olarak kullanarak, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde üke içerisinde seyahat eden kişilerin sorun yaşamamasını istiyor.