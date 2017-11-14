Norveç'ten İtalya'ya Uzanan Şarj İstasyonu Ağı Kuruluyor!

E.ON ve CLEVER, Norveç'ten İtalya'ya Uzanan ve toplam 7 Avrupa ülkesini içine alan dev bir elektrikli araç şarj istasyonu ağı kurmak için ortak oldu.

Otomobil kullanıcılarının benzinli ve dizel araçlardan vazgeçip elektrikli otomobillere yönelmesi için elektrikli otomobillerin ulaşılabilirliği ve uzun yollardaki performansı çok önemlidir. Bu noktada elektrikli araç şarj istasyonları önemli bir rol üstlenmektedir.

Uluslararası enerji ve e-mobilite şirketi olan E.ON ve Danimarka merkezli e-mobilite şirketi CLEVER, elektrikli otomobillerin uzun yolda kullanımını kolaylaştırmak için Norveç’ten İtalya’ya uzanan dev bir elektrikli otomobil şarj istasyonu ağı oluşturmak için ortaklık kurdu.

Kuzey’de Norveç’ten başlayıp 5 orta Avrupa ülkesinden geçtikten sonra Güney’de İtalya’da sonlanacak ağ, toplamda 180 ultra hızlı şarj istasyonundan oluşacak. Her birinde 2-6 şarj cihazı olacak istasyonlar, 150kW kapasitesi ile Tesla istasyonlarına yakın güç sağlayacak.

E.ON ve CLEVER’ın Avrupa üzerindeki tek projesi bu değil. Şirketler, ilerleyen dönemde toplam istasyon sayısını 400’e çıkarmayı hedefliyorlar. Tabii bunun için öncelikle önümüzdeki 3 yıl içinde kurulacak 180 istasyonluk ağın başarılı olması gerekiyor.

Yapılan açıklamalara göre istasyonlar araçları 20-30 dakika içerisinde 400KM mesafe gidebilecek kadar şarj edebilecek. Tabii ki bu süre yalnızca bir tahmin. Aracın modeli ve batarya kapasitesine göre süre ve mesafeler değişiklik gösterebilir.