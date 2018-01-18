Norwegian Hava Yolu Transatlantik Uçuş Rekoru Kırdı!

Norwegian Hava Yolu, Boeing 787-9 Dreamliner ile New York'tan Londra'ya sadece 5 saat 13 dakikada uçarak transatlantik uçuş rekoru kırdı.

Norwegian Hava Yolu, yeni bir uçuş rekoruna imza attı. New York’taki John Fitzgerald Kennedy Havaalanı’ndan Boeing 787-9 Dreamliner ile kalkarak Atlantik Okyanusu’nu geçen ve Londra’daki Gatwick Havaalanı’na ulaşan Norwegian, 5 saat 13 dakikalık varış süresi ile en hızlı transatlantik uçuşu rekorunu kırdı.

Planlanana göre Norwegian’ın Boeing 787-9 Dreamliner model uçağı, New York’tan Londra’ya 6 saat 7 dakikalık bir uçuş gerçekleştirecekti. Fakat kimsenin beklemediği bir şekilde uçuş 53 dakika erken tamamlandı ve Boeing 787-9 Dreamliner, 5 saat 13 dakikalık uçuş ile bir rekora imza attı.

Elbette rekor, pilotun kendi inisiyatifi ile hızlanması sonucunda gerçekleşmedi. Uçuş sırasında Boeing 787-9 Dreamliner saatte 776 mil (1248km) maksimum hıza ulaştı. Bu hıza zaman zaman hızı saatte 202 mili (325km) bulan jet akımı da eklenince uçuş tahmin edilenden 53 dakika erken bitti.

Bundan önceki rekor, Ocak 2015’te yine John Fitzgerald Kennedy Havaalanı’ndan Londra’daki Heathrow Havaalanı’na 5 saat 16 dakikada inmeyi başaran British Airways’e aitti. Avrupa’nın en ucuz üçüncü hava yolu şirketi olan Norwegian, rekordan 50 dakika geç ulaşmayı planlarken 3 dakika farkla yeni sahibi olmuş oldu.