Klasik Tekken Oyunu Mobil Cihazlara Geliyor!

IOS versiyonu şimdiden Kanada için hazır olan Tekken, hem Android hem de iOS platformlarına geliyor.

Dövüş oyunu klasik Tekken, akıllı telefon ekranlarına geliyor. Yapımcı Bandai Namco, Tekken Mobil oyununun bugün yeni web sitesi vasıtasıyla erişim açısından açık olduğunu ve Kanada'daki iOS kullanıcıları tarafından indirilebilir hale geldiğini belirtiyor.

Tekken Mobile oyununda oyuncular 100'den fazla karakter toplayabilir, kişisel dövüş stilleri oluşturabilir ve bunu istedikleri düşman üzerinde deneyebilirler. Ayrıca oyunda bir hikaye modu olduğunu öğreniyoruz. Hikaye modunun yanısıra diğer çevrimiçi oyuncularla çevrimiçi dövüşler yapabileceksiniz. Bu da dilediğiniz arkadaşınıza meydan okumak demek oluyor. Üstelik oyunda belli aralıklarla çeşitli etkinlikler de bulunacak.

Bugün oyuna ön kayıt yaptıranlar, özel olarak oyun içi krediye sahip olabilirler. Bandai, yaptığı açıklamada, "Daha fazla insan oyuna ön kayıt yaptırırsa, daha fazla ikramiye ödül olacak. Ayrıca bu ikramiyeler global tanıtımda oyunculara verilecek" dedi

Şirket oyunun tam anlamıyla ne zaman oyunculara sunulacağını söylemese de çok fazla Tekken hayranı olduğundan, kısa süre içinde yayınlayıp tüm hayranlarını sevindirebilir.

Ayrıca oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.