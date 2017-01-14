Nostradamus’un 2017 İçin Bulunduğu, 7 Kehanet!

Nostradamus, kehanetleri birçoklarına göre doğru çıkan bir kahin. Peki bu yıl için neler söyledi? 7 büyük kehaneti sizlerle paylaşıyoruz.

Nostradamus, belki de tarihin gelmiş geçmiş en büyük kahini. Bunun esas nedeni yalnızca zamanında ünlü biri olması değil, birçok kişinin onun gelecek hakkında söylediklerinin doğru olduğuna inanması. Kehanetleri içinde Fransız Devrimi, Hitler’in iktidara gelmesi, 9/11(9 Eylül Olayı) gibi insanlık tarihi için önemli tarihleri çağrıştıran ifadeler var. Bazıları şu kehanetinin Donald Trump’ı işaret ettiğini söylüyor: “Büyük bir utanmaz-arlanmaz olan o adam ordunun ve devletin başına seçilecek. Onun bu cüretkar, cahil cesareti yüzünden insanlar birbirine girecek. Köprü yıkılacak, şehirler solup kaybolacak”. Bu kehanetin bulunulduğu yıl için ise 7 adet daha kehaneti mevcut. Nostradamus, kehanetlerini şiir olarak kaleme alıyordu.

1-Seller ve Kuraklık - Küresel İklim Değişimi

Görülmeyecek gökkuşağı 40 yıl boyunca,

Görülecek sonraki 40 yıl boyunca,

Hava kuruyacak, toprak kavrulacak,

Sonrasında büyük sel baskınları olacak.

2-Fırtına ve Çatışmalar - ABD, Rusya Arasında Olabilecek Bir İletişim Eksikliği(Nükleer Savaş)

Büyük bir adamı yıldırım çarpacak,

Bir kuryenin taşıyacağı mesajda kötü bir niyet olacak,

Gece vakti düşecek yeni bir yıldırım

Çatışma Londra ve Toskana’da olacak.

3-Savaş ve Gün Batımı - Pasifik'te Çin ve Japonya Arasında Bir Deniz Savaşı

Gün batmadan kısa süre önce savaş başlayacak,

Büyük bir millet kararsız kalacak,

Bunu yenmek için limanlar cevap olmayacak

Köprü ve mazarlık baştan sona yabancı kalacak.

4-Küçük Bir Ara - Küresel Çatışmaların Bir Süre Durması

Hüzünler sönükleşti, dünya küçüdü

Uzun süre ülkeler sulh içinde yürüdü

Ne deniz ne kara güvensiz artık

İşte tekrar savaşın vakti geldi artık

5-Bir Kraliyet Ailesinin Skandalı - İngiliz Kraliyet Ailesi’nde Skandal

Kraliçe’nin sandığında mektuplar bulunacak

Ne bir isim ne bir imza yazılı olacak

Teklifleri gizleyen çöplük,

Sevgiliyi de gizleyen yer olacak.

6-Tuhaf Bir Hayvan Çiftliği - Kim Olduğu Belirsiz Yeni, Güçlü Bir Lider

Bir tilkiyi seçecekler, tek kelime etmeden

Bir derviş gibi yaşayıp, nefes bile almadan

Sonrasında birden bu adam, dönüşecek tirana

Ayağını dayayıp en büyüklerin gırtlağına

7-Batı’daki Bir Zayıflık - Suriye’li Göçmenler

İki koyup iki kere atarak

Doğu’dan gelen Batı’yı zayıflatacak

Birkaç küçük dalga ile

Denizden gelenlerin yaşam alanına ihtiyacı olacak.