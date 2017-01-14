Nostradamus’un 2017 İçin Bulunduğu, 7 Kehanet!

Nostradamus, belki de tarihin gelmiş geçmiş en büyük kahini. Bunun esas nedeni yalnızca zamanında ünlü biri olması değil, birçok kişinin onun gelecek hakkında söylediklerinin doğru olduğuna inanması. Kehanetleri içinde Fransız Devrimi, Hitler’in iktidara gelmesi, 9/11(9 Eylül Olayı) gibi insanlık tarihi için önemli tarihleri çağrıştıran ifadeler var. Bazıları şu kehanetinin Donald Trump’ı işaret ettiğini söylüyor: “Büyük bir utanmaz-arlanmaz olan o adam ordunun ve devletin başına seçilecek. Onun bu cüretkar, cahil cesareti yüzünden insanlar birbirine girecek. Köprü yıkılacak, şehirler solup kaybolacak”. Bu kehanetin bulunulduğu yıl için ise 7 adet daha kehaneti mevcut. Nostradamus, kehanetlerini şiir olarak kaleme alıyordu.
1-Seller ve Kuraklık - Küresel İklim Değişimi
Görülmeyecek gökkuşağı 40 yıl boyunca,
Görülecek sonraki 40 yıl boyunca,
Hava kuruyacak, toprak kavrulacak,
Sonrasında büyük sel baskınları olacak.
2-Fırtına ve Çatışmalar - ABD, Rusya Arasında Olabilecek Bir İletişim Eksikliği(Nükleer Savaş)
Büyük bir adamı yıldırım çarpacak,
Bir kuryenin taşıyacağı mesajda kötü bir niyet olacak,
Gece vakti düşecek yeni bir yıldırım
Çatışma Londra ve Toskana’da olacak.
3-Savaş ve Gün Batımı - Pasifik'te Çin ve Japonya Arasında Bir Deniz Savaşı
Gün batmadan kısa süre önce savaş başlayacak,
Büyük bir millet kararsız kalacak,
Bunu yenmek için limanlar cevap olmayacak
Köprü ve mazarlık baştan sona yabancı kalacak.
4-Küçük Bir Ara - Küresel Çatışmaların Bir Süre Durması
Hüzünler sönükleşti, dünya küçüdü
Uzun süre ülkeler sulh içinde yürüdü
Ne deniz ne kara güvensiz artık
İşte tekrar savaşın vakti geldi artık
5-Bir Kraliyet Ailesinin Skandalı - İngiliz Kraliyet Ailesi’nde Skandal
Kraliçe’nin sandığında mektuplar bulunacak
Ne bir isim ne bir imza yazılı olacak
Teklifleri gizleyen çöplük,
Sevgiliyi de gizleyen yer olacak.
6-Tuhaf Bir Hayvan Çiftliği - Kim Olduğu Belirsiz Yeni, Güçlü Bir Lider
Bir tilkiyi seçecekler, tek kelime etmeden
Bir derviş gibi yaşayıp, nefes bile almadan
Sonrasında birden bu adam, dönüşecek tirana
Ayağını dayayıp en büyüklerin gırtlağına
7-Batı’daki Bir Zayıflık - Suriye’li Göçmenler
İki koyup iki kere atarak
Doğu’dan gelen Batı’yı zayıflatacak
Birkaç küçük dalga ile
Denizden gelenlerin yaşam alanına ihtiyacı olacak.
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