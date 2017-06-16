Fransız hekim ve de hakim olan Nostradamus (asıl adıyla Michel de Nostradame), yüzyıllar önce Türkiye hakkında da bir kehanette bulunmuş.

Nostradamus, kehanetleri birçok kişiye göre genellikle doğru çıkan bir kahin, aynı zamanda da bir hekim. Daha önce kendisinin 2017 yılına dair kehanetleriyle ilgili bir haber hazırlamış ve neredeyse hepsinin gerçekleştiğine şahit olmuştuk. Bu sefer başrolde ülkemiz var. Nostradamus, kehanetlerinin arasına Türkiye’ye de yer vermiş.

Güney Asya’da büyük bir deprem olacağını söyleyen Nostradamus, bu olayın ardından Türkiye’de de şiddetli bir depremin yaşanacağından bahsetmiş. Yüzyıllar isimli kitabının üçüncü cildini yorumlayan İngiliz uzmanlar, şu ifadeleri kullanmışlar: ‘Endonezya’daki depremin ardından Yunanistan ve Türkiye’de de sarsıntılar olacak.’ Fransız uzman Fontbrune ise o ciltteki kehanetin 1999 Gölcük depremi olduğunu ve yeni depremin olmadığını söylüyor.

Fontbrune, Türkiye ile ilgili ikinci kehanetin üçüncü cildin üçüncü dörtlüğünde geçtiğini söylüyor. İsmini vermediği bir ülkenin iki deniz arasından (Ege ve Karadeniz) geçerek Yunanistan ve Türkiye’ye karşı yola koyulacağını iddia söyleyen Fontbrune, Nostradamus’un da bu iki ülkenin savaşa gireceği yönünde bir kehanette bulunduğunu ifade ediyor.