Geçtiğimiz hafta yapılan Hindistan Mobil Kongresi'nde yılın en iyi cihazı olarak Samsung Galaxy Note 8 seçildi.

Geçtiğimiz hafta teknoloji anlamında büyük bir etkinlik sayılabilecek ve dünyanın da oldukça gündemini meşgul eden ilk Hindistan Mobil Kongresi düzenlendi. Hem Hindistan için önemli kararların alındığı, hem de Hintli bilişim şirketlerinin ve çevre ülkelerin bilişim şirketlerinin yeni ürünlerinin tanıtıldığı bu kongrede bir de yılın ürünleri altında bir ödül töreni de gerçekleşti.

Bu törenlerde ise yılın cihazı olarak Samsung Galaxy Note 8 seçildi. Her ne kadar bizim de iyi olduğunu düşündüğümüz bir cihaz olsa da, başta açıkçası yılın cihazı seçilmesi için biz de başta çok erken olduğunu düşünmüştük. Çünkü daha iPhone X gibi teknolojiler hala piyasaya çıkmamışken, biraz erken bir karar olabilirdi. Ancak gözümüze takılan bir ayrıntı oldu. O ayrıntı da yılın cihazı seçilmesinin sebebi!

Samsung Note 8'in yılın cihazı seçilmesinin en büyük sebebi olarak ise, Samsung'un sesli asistanı Bixby'nin Hint aksanını iyi bir şekilde anlıyor olmasıymış. Açıkçası bu trajikomik seçim markaya ne kadar katkı sağlayacak bilmiyoruz. Çünkü bir yandan Bixby aslında Hintçe'yi anlayamıyor. Evet yanlış duymadınız Bixby'nin yılın cihazı seçilme sebebi Hint aksanlı İngilizce'yi anlayabilmesi. Açıkçası burada yorumu siz takipçilerimize bırakıyoruz. Amacımız hiç bir kongreyi ya da cihazı kötülemek değil, ancak yılın cihazının bu şekilde seçilmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.