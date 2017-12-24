Note 8'in OIS'i Titreşim Konusunda İyi İş Çıkarıyor!

Engadget'dan Evan Rogers, iPhone X, Google Pixel 2, Huawei Mate 10 ve Galaxy Note 8'in görüntü sabitleyicisini titreşim üzerinde denedi.

Bu sene bizim de bol bol dilimize dolanan, aynı zamanda dünya teknoloji gündemini de yakından ilgilendiren bildiğiniz gibi 4 akıllı telefon modeli oldu. Büyük markaların amiral gemisi olan bu 4 telefonun da akıllı telefon piyasasına getirdiği hem en büyük yeniliklerden biri hem de en büyük tartışmalardan biri ise görüntü sabitleme teknolojileri oldu. Bahsettiğimiz modelleri anlamadıysanız, bunlar; Apple iPhone X, Samsung Galaxy Note 8, Huawei Mate 10 Pro ve Google Pixel 2.

4 modelinde görüntü sabitleyicileriyle ilgili bir takım testleri hem biz, hem de dünyadaki teknoloji siteleri bol bol yaptı. Ancak neredeyse yılın sonunda gerçekleştirilen, bizim de haberini şu an size vermek istediğimiz karşılaştırma en ilginçlerinden biri oldu. Engadget'dan Evan Rodgers, 4 modeli de aktif titreşim altında video çekerek, görüntü sabitleyicilerini test etti. Hemen testimize geçelim.

iPhone X ve Google Pixel 2'nin görüntü sabitleyicileri, bu sene içerisinde çıkan akıllı telefonların arasında hep daha iyi gibi gözüküyordu. Ancak görünüşe göre aktif ve sürekli titreşimde tahminlerin de ötesinde Samsung Galaxy Note 8 inanılmaz iyi bir iş çıkarıyor. Note 8 bir çok özelliğiyle öne çıksa da, görüntü sabitleyicinin gücü konusunda, iPhone X'in optik görüntü sabitlemesi ve Pixel 2 'nin hem optik hem de dijital görüntü sabitlemesinin yanında sönük kalmıştı.

En azından biz öyle sanıyorduk. Fakat hiç de öyle değilmiş. Çünkü aktif titreşim bir takım profesyonel kameraların gelişmiş görüntü sabitleme özellikleriyle bile oldukça zor başa çıkabildikleri bir şey. Ne diyelim Samsung resmen 2018'e girmeden bizi bir kez daha akıllı telefon anlamında şaşırtmayı başardı. Siz ne düşünüyorsunuz?