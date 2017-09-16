Note 8'in İlk Gerçek Reklamı Ortaya Çıktı: Temamız Aşk

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note 8, ilk gerçek tanıtım filmine sahip oldu. Eskiden profesyonellik ve işlevselliğe dikkat çeken Note serisi yeni reklama göre kişisel kullanıma da aynı şekilde önem veriyor.

Samsung'un gerek S-Pen ile gerekse büyük ekranıyla profesyonellere hitap eden, en azından eskiden öyle olan akıllı telefonu Galaxy Note 8, yeni reklamında duygularla herkesi etkilemeye çalışıyor.

Cuma günü ülkemizin içinde olmadığı 42 yerde satışa çıkan akıllı telefon Galaxy Note 8, donanımıyla her ne kadar profesyonellere yardımcı olacak olsa da fanatikleri ve sıradan kullanıcıyı hedef alarak kitlesini genişletmeyi istiyor. Aşkın tema seçildiği reklamda yeni bir çift birbirlerine karşı besledikleri duyguları fark ediyorlar. Birbirleriyle sadece Samsung'un Live Message adlı yeni özelliğiyle iletişim kuran çift, bu fonksiyonu gözümüze sokuyor.

Reklamın sonunda izleyici çifte duygusal olarak bağlanıyor ve taraflar birbirine duygularını yine Samsung'un mesaj kişiselleştiricisi sayesinde uygun şekilde açıklıyorlar. Sonda yer alan ufak bir şaka, reklama atraksiyon katarak tekdüzelikten çıkmasını sağlıyor.

Yeni reklamdan çıkarabileceğimiz sonuçlar arasında en önemlisi olarak Samsung'un yeni Note cihazını sadece profesyonel bir iş atı olarak satmayacağını, herkese yönelik bir cihaz ortaya çıkardığını anlatılıyor. Bunun yanında etkili biçimde sergilenen Live Message özelliği de reklam sayesinde kendine bolca müşteri bulacaktır.