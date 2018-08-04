Note 9'u Ön Siparişle Alanlara 150 Dolarlık Fortnite Parası

Samsung-Epic Games işbirliğinin detayları açığa kavuşuyor. Gelen son bilgilere göre Note 9'u ön siparişle alanlara 150 dolar değerinde Fortnite parası hediye edilecek.

Samsung ile Epic Games arasında yapılan anlaşma sayesinde Fortnite, bir süre boyunca sadece Galaxy Note 9'a özel olarak kalacak. Bu anlaşmanın farklı bir detayı daha ortaya çıktı. İki şirket arasında yapılan anlaşmaya göre, Samsung Galaxy Note 9'u ön siparişle alan kullanıcılara 150 dolar değerinde 15.000 V-Bucks hediye edilecek.

Epic Games'in web sitesinde keşfedilen bu detay, Samsung-Epic Games ortaklığının bir diğer ayağını ortaya koymuş oldu. Sitede de görüldüğü gibi, Note 9'u ön siparişle alanlara 15.000 V-Bucks hediye edilecek. 150 dolar, yani 750 TL'lik hediye oyun içi para; oldukça cömert bir hediye olmuş. Ayrıca ortaya çıkan son bilgilere göre, Fortnite'ın başta 1 ay olarak belirlenen Note 9'a özel olma durumu; 4 aya çıkarıldı. Bu da iki şirket arasındaki anlaşmanın oldukça kuvvetli olduğunu ortaya koyuyor.

Fortnite'ın Android sürümü diğer platformlarla da beraber oynamaya izin verecek mi, henüz bilinmiyor. Ancak çoklu platform desteği olmaması halinde Galaxy Note 9 kullanıcıları uzun bir süre sadece kendi aralarında oynamak zorunda kalabilirler. Fortnite'ın genelde çoklu platform desteği sunduğunu düşündüğümüzde, Android sürümü de böyle bir destekle gelebilir.