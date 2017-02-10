Nougat 7.0 Güncellemesi, Samsung'un Pil Ömrünü Azalttı

Android'in son güncellemesi Android Nougat, Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge marka telefonların pil ömrünü, "negatif" olarak etkiledi.

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge, en popüler Android telefonlar arasında ve şimdilerde Android işletim sisteminin en son sürümüne güncelleniyor: Android 7.0 Nougat...

Tüm harika özellikler ve iyileştirmelerle birlikte, akıllı telefonlar son derece olumsuz bir özelliğe de sahip oldular: Batarya ömürleri iyice kısaldı.

Galaxy S7 ve S7 Edge, normal şartlarda çok iyi pil ömürlerine sahipler ve telefonunuzu çok kullandığınızda bile "ayakta" kalmayı başarıyorlar. Özellikle 3,600 mAh büyüklüğündeki batarya ile S7 Edge mükemmel bir pil ömrüne sahip.

Android 7.0 Nougat ile pil ömrü azaldı mı?

Hem Galaxy S7 hem S7 Edge test edildi ve Google'ın en yeni güncelleme ve iyileştirmeleriyle daha fazla performans sağlamasını beklendi. Ne yazık ki testler, bunun tam tersini işaret etti. Her iki telefonun da pil ömrü yüzde 10 dolaylarına kadar geriledi. Söz konusu testler birkaç kez tekrarlansa da, sonuçlar tutarlıydı. Ciddi bir pil ömrü azalışı söz konusuydu.

Pil test yöntemi şöyle şekillendi: Telefon ekranları belli bir parlaklık seviyesine ayarlandı ve sadece konuşma, mesajlaşma ve birkaç temel uygulamadan faydalanıldı.

Ardından Galaxy S7 ve S7 Edge testleri yeniden gerçekleşti. Öncelikle pillerin sağlık durumu saptandı. Ne de olsa kullanım ve yaş faktörleri testleri olumsuz etkileyebilirdi. Test, son derece sağlıklı ve genç bataryalarla gerçekleşti. Yani donanımsal açıdan, iki cihaz arasında hiçbir fark yoktu. Android 7.0 Nougat sürümlü Galaxy S7 ve Android 6.0 Nougat sürümlü Galaxy S7 bir kez daha yüz yüze geldi. Tekrarlanan sonuçlar, yüzde 10 derecesindeki düşüşü maalesef onayladı.

