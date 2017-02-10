Nougat 7.0 Güncellemesi, Samsung'un Pil Ömrünü Azalttı

Android'in son güncellemesi Android Nougat, Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge marka telefonların pil ömrünü, ciddi bir şekilde "negatif" olarak etkiledi.

Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge, en popüler Android telefonlardan arasında ve şimdilerde Android işletim sisteminin en son sürümüne güncelleniyor: Android 7.0 Nougat

Tüm harika özellikler ve iyileştirmelerle birlikte, akıllı telefonlar da çok da olumsuz bir özelliğe sahip oldular: Batarya ömrü..

Galaxy S7 ve S7 Edge, geleneksel olarak çok iyi pil ömürlerine sahipler ve telefonununusu çok kullandığınızda bile "ayık kalmayı başarıyorlar. Özellikle 3,600 mAh büyüklüğündeki batarya ile S7 Edge mükemmel bir pil ömrüne sahip.

Android 7.0 Nougat ile pil ömrü azaldı mı?

Galaxy S7 hem de S7 Edge'i test edildi ve Google'ın en yeni güncelleme ve iyileştirmeleriyle daha fazla performans sağlamasını bekledik. Ne yazık ki testler, bunun tam tersini işaret etti. Her iki telefonunda pil ömrü yüzde 10 seviyesine kadar ciddi biçimde. kötüleşti. Söz konusu testler birkaç kez tekrarlansa da, sonuçlar tutarlıydı. Ciddi bir pil ömrü düşümü söz konusundydu.Testleri dikkatlice yaptık ve hatalar için iki kez kontrol ettik, ancak sonuçlar tutarlıydı.

Pil test yöntemimi şöyle şekillendi: Tüm telefon ekranları 200 nitlik bir parlaklık seviyesine ayarlandı, bu da kapalı kullanım seviyesine son derece yakın.

Ardından Galaxy S7 ve S7 Edge testleri gerçekleşti. Öncelikle pilin sağlık durumu saptandı. Ne de olsa kullanım ve yaş faktörleri, testleri olumsuz etkileyebilidi. Testler son derece sağlıklı bataryalarla gerçekleti. Tüm pil testleri yeniden yapıldı ve pil ömründe, öncü işletim sistemine göre inanılmaz bir düşüş tespit edildi. Tüm veriler doğrulandıktan sonra yazılım güncelleme bölümündeki başlatma düğmesine mutlu girildi ve bir süre sonra her iki telefonunda da en son sürümü çalıştırdı: Android 7.0, çekirdek sürüm 3.18.14 ve Android 6.0 Nougat. Sonuç yüzde 10 derecesindeki faciayı tekrar doğruladı.

