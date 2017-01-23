Nougat 7.0'ın, Galaxy S7 ile Fotoğraf Keyfini Artıracak 5 Özelliği!

Samsung Galaxy S7 ve Samsung Galaxy S7 Edge kullanıcılara dağıtılan yeni güncelleme, kamera kullanımını da zenginleştirecek.

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcıları için Android Nougat 7.0 güncellemesi dağıtımı başladı. Yakın gelecekte tüm Samsung Galaxy S7 serisi sahipleri, güncellemelerine kavuşacak.

Evet Android 7.0 Nougat; gelişmiş performans ve üst düzey görsellik vadediyor. Ancak Samsung kullanıcıların en hoşuna gidecek faktör, kamera uygulaması iyileştirmeleri olacaktır diye düşünüyoruz.

Elden Geçirilmiş, Temiz Arayüz

Kamera uygulamasındaki en az 12 kısayol ve görsel dağınıklık ortadan kaldırıldı. Hızlı ayarlar paneli artık sadece iki seçenekle (Flaş ve HDR) sınırlı ve boşalan alan, ön kamera değişim butonunun yerleşimi ile doldurulmuş. 5 düğmenin yerinde artık 3 düğme var.

Ergonomik Özellikler

Ön kamera çekimi için hızlıca kaydırın, arka taraf için geriye doğru çekin, tüm çekim modları için sola hızlıca kaydırın veya tüm filtreler ve renk efektleri için sağa doğru itin. Bunlar Samsung Galaxy S7 kamerasının, yeni ergonomik ve zarif özellikleri.

Güzelleştirme Modu

Güzelleştirme modu artık sadece özçekim için geliştirilen ön kamerada değil. Ana kamera için kolay erişilebilir bir güzellik modu da mevcut. Yeni özellik, arkadaşlarınız ile birlikte çektirdiğiniz fotoğraflara zerafet katacak.

Özelleştirilen Kameralar

Fotoğraf makinesinin ayarlarından önce "Ön Kamera"yı ve sonra da yeni "Fotoğraf çekme yöntemleri" menüsünü seçin. Örneğin, kameranızı sesli komutlarla fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için ayarlayabilirsiniz. Bir özçekim gerçekleştirmek için "Smile(Gülümse)", "Cheese(Peynir)", "Capture(Yakala)" veya "Shoot(Çek)" diyebilirsiniz. Dilerseniz bir videoyu kaydetmeye başlamak için "Videoyu kaydedin" ibaresini kullanabilirsiniz.

Özçekimlerinizi Zenginleştirin

"Hareketli geniş özçekim" aslında ön kamerayla çalışan "Hareketli Manzara" özelliğinden başka bir şey değil. Yine de faydalı. Artık grup özçekimlerinizde, elinizin biraz titremesi kabul edilebilir zira hareket kontrolü geliştirilmiş. Üstelik daha geniş bir alandan faydalanabilir ve fotoğrafınızı, GIF formatına veya kısa kliplere dönüştürebilirsiniz.