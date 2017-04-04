Nougat, Android 7.1.2 Sürümüyle Gittikçe Güçleniyor!

Google, Android Nougat'ı yeni sürümüyle daha kararlı ve enerji dostu bir işletim sistemi haline getirecek.

Android 7.1.2 piyasaya sürüldü ve her zamanki gibi önce Google Pixel ve Nexus cihazlarında kullanılmaya başlandı.

Bir Google yetkilisi, tüm Pixel ve Pixel XL güncellemelerinin "önümüzdeki haftalarda" cihazlara ulaşacağını ve "çeşitli hata düzeltmeleri, ek özellikler ve genel performans / kararlılık geliştirmelerini" içereceğini söyledi. Yayınlanan daha ayrıntılı rapora göre yeni Android 7.1.2 sürümünde şu değişiklikler yer alacak:

Gelişmiş parmak izi kaydırma performansı

Bluetooth bağlantı geliştirmeleri

Pil kullanımı uyarıları

Nexus telefonlarına gelen güncellenme ise biraz farklı. "Hata düzeltmeleri, ek özellikler ve genel performans / kararlılık iyileştirmeleri" ile önümüzdeki haftalarda Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player ve Pixel C'ye sunulacak. Bu özelliklerin listesi de şu şekilde:

Gelişmiş bildirim kararlılığı

Nexus 5X / 6P'de parmak izi hızlı kaydırma

Genel bağlantı geliştirmeleri

Pil kullanımı uyarıları

Pixel ve Nexus cihazların aynı derecede önemsenmesi, kullanıcılarının da haliyle yüzünü güldürüyor. Nexus 6P’de yaşanan erken kapanma sorunu ise henüz çözülebilmiş değil.

Android Nougat 7.1.2 sürümü güncellemesi, Pixel ve Nexus cihazlardan sonra diğer üreticilere de ulaşacaktır. Gerekli geliştirmelerin yapılması ve her cihaza özel iyileştirmelerin düzgün bir şekilde gerçekleşmesi için biraz zaman geçmesi gerekiyor.

Ancak bu haberle Nougat’ın artık daha kararlı ve donanım uyumu arttırılmış bir işletim sistemi olma yolunda ilerlediğini görebiliyoruz. Diğer üreticiler için tarihler açıklanır açıklanmaz size bildireceğiz. Takipte kalın :)