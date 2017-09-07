Oreo Özellikleri Dolu Nova Launcher 5.4 Stabil Sürüm Yayında

Popüler Android başlatıcı uygulaması Nova Launcher'in 5.4 sürümü beta aşamasından çıkartılarak kararlı hale getirildi. Versiyon Android Oreo yüklü olmayan cihazlara Oreo havası getiriyor.

Temmuz ayından bu yana beta kullanıcılarının önüne sunulan kısayollar gibi Oreo özellikleri, sonunda son halini alarak stabil sürüme aktarıldı. Sürüm 5.4 üçüncü parti eklenti desteği, Oreo benzeri kısayollar ve akıcı bir kullanım getiriyor.

Android cihazların kişiselleştirilebilirliğinde önemli bir rol oynayan ana ekran başlatıcılar, Nova Launcher ile popülaritelerinin zirvesine çıkmış ve stabilite bakımından üreticilerin başlatıcılarına kafa tutar hatta çoğu zaman geçer hale gelmişlerdir. Nova Launcher'ın yeni versiyonunda yer alan özelliklerden kısaca bahsedecek olursak en büyük olan şüphesiz Sesame Shortcuts adındanki üçüncü parti uygulamanın Nova ile entegre çalışabilmesi olur. Bu uygulama Android Oreo'daki başlatıcı ekranındayken uygulama simgelerine basılı tutmanın ardından çıkan kısayolları eklemenin yanı sıra bir de sistem geneli kişiselleştirilmiş arama imkanları sunuyor. Daha önceki yazımızdan bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Her zaman olduğu gibi, bu yenilik de bir ücret karşılığında geliyor. Eski haberimizde belirttiğimiz gibi Sesame Shortcuts uygulaması 10,99 TL'lik bir ücrete sahip. Bu ücreti ödemeden 15 günlük kullanım sunan uygulama bunun ardından ücret talep ediyor. Nova Launcher'ın çekirdeğine geri dönecek olursak, uygulama kısa zamanda çok yol kat ederek stabilitede çığır açmış bulunuyor. Yeni versiyondaki değişiklikler başlıca şöyle:

Yeni Uygulama Arama Animasyonu

Sesame Shortcuts uygulaması entegrasyonu

Galaxy S8 için gezinme çubuğunu gizleyebilme özelliği

Yuvarlak arama çubuğu stili

Android Oreo için arttırılmış uyumluluk

Hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar

Nova Launcher'ı alttaki linkten telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.