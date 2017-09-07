Oreo Özellikleri Dolu Nova Launcher 5.4 Stabil Sürüm Yayında

Temmuz ayından bu yana beta kullanıcılarının önüne sunulan kısayollar gibi Oreo özellikleri, sonunda son halini alarak stabil sürüme aktarıldı. Sürüm 5.4 üçüncü parti eklenti desteği, Oreo benzeri kısayollar ve akıcı bir kullanım getiriyor.
Android cihazların kişiselleştirilebilirliğinde önemli bir rol oynayan ana ekran başlatıcılar, Nova Launcher ile popülaritelerinin zirvesine çıkmış ve stabilite bakımından üreticilerin başlatıcılarına kafa tutar hatta çoğu zaman geçer hale gelmişlerdir. Nova Launcher'ın yeni versiyonunda yer alan özelliklerden kısaca bahsedecek olursak en büyük olan şüphesiz Sesame Shortcuts adındanki üçüncü parti uygulamanın Nova ile entegre çalışabilmesi olur. Bu uygulama Android Oreo'daki başlatıcı ekranındayken uygulama simgelerine basılı tutmanın ardından çıkan kısayolları eklemenin yanı sıra bir de sistem geneli kişiselleştirilmiş arama imkanları sunuyor. Daha önceki yazımızdan bu konu hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
Her zaman olduğu gibi, bu yenilik de bir ücret karşılığında geliyor. Eski haberimizde belirttiğimiz gibi Sesame Shortcuts uygulaması 10,99 TL'lik bir ücrete sahip. Bu ücreti ödemeden 15 günlük kullanım sunan uygulama bunun ardından ücret talep ediyor. Nova Launcher'ın çekirdeğine geri dönecek olursak, uygulama kısa zamanda çok yol kat ederek stabilitede çığır açmış bulunuyor. Yeni versiyondaki değişiklikler başlıca şöyle:
- Yeni Uygulama Arama Animasyonu
- Sesame Shortcuts uygulaması entegrasyonu
- Galaxy S8 için gezinme çubuğunu gizleyebilme özelliği
- Yuvarlak arama çubuğu stili
- Android Oreo için arttırılmış uyumluluk
- Hata düzeltmeleri ve optimizasyonlar
Nova Launcher'ı alttaki linkten telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.