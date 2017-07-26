Android dünyasının en popüler üçüncü parti ana ekran uygulaması Nova Launcher, beta sürümünü yeni kısayollarla zenginleştirdi.

Son günlerde Android dünyasındaki yeni özellikler hep bir işi daha çabuk halletmeye odaklanmış durumda. Android 7.1 ile gelen başlatıcı kısayolları, Nova Launcher ile bir üst seviyeye taşındı.

Çoğunlukla Google'ın verdiğiyle sınırlı kalan kullanıcılar, çoklu işlem ve hız konusunda bazen neyi kaçırdıklarını fark edemeyebiliyorlar. Bunu değiştiren Nova Launcher, çok uzun zaman önce çıkan bir ana ekran başlatıcısı ve bu alanda en çok kişiselleştirme seçeneği sunanı.

Nova Launcher'ın son beta güncellemesi olan versiyon 5.4 ile yeni gelen kısayollar için, TeslaCoil, yani Nova Launcher firması, bir grup geliştiriciyle beraber çalıştı. Sesame Crew olarak bilinen geliştiriciler, kendi uygulamalarını Nova Launcher'a entegre etti. Bu entegrasyon sayesinde ana ekran üzerindeki ikonlara kısa süre basılı tutarak çıkan kısayollara kendi seçtiklerinizi eklemeniz ve istemedikleriniz çıkarmanız mümkün. Bunun yanında daha önce bulunmayan kısayol seçenekleri de bu uygulamayla eklenebilir halde.

Android 5.0 Lollipop ve üzeri cihazlarla uyumlu olan kısayollar, Nova Launcher'ın dahili arama özelliğini de geliştiriyor. Beta programına Google Play'den kayıt olup uygulamanızı güncelledikten sonra Nova ayarlarında çıkan Sesame Shortcuts seçeneğine basarak gerekli ayarları uygulamanın yönlendirmesiyle yapabiliyorsunuz. Nova'nın dahili aramasına eklenen özellikler arasında ise şüphesiz en önemlisi uygulama-içi arama. Artık bir kişinin ismini aramaya yazdığınızda direkt olarak sizi telefon uygulamasına götürüp numarayı çeviriyor. Aynı özellik WhatsApp ve başka uygulamalardan kişileri ya da Spotify çalma listelerini gösterebilme yeteneğine de sahip.

Uygulamayı kendimiz yükleyip kısa-orta arası bir kurulum sürecinden sonra malesef bu sistemin paralı olduğunu gördük. 14 günlük ücretsiz denemenin ardından 10,99 TL'lik uygulama-içi satın alma işlemini gerçekleştirerek bu özelliklere süresiz şekilde sahip olabilirsiniz.