Nova Launcher'ın Prime Versiyonu 59 Kuruş'a İndi!

Android dünyasının en ünlü launcher uygulaması olarak dikkat çeken Nova Launcher, indirime giderek 59 Kuruş oldu.

Android'in diğer işletim sistemlerinde en büyük farkı, kullanıcılarına birçok özelleştirme sunması olarak dikkat çekmekte. Kullandığınız telefon hangi marka ya da model olursa olsun arayüz özelleştirmesini dilediğiniz gibi yapabildiğiniz Android'in bu noktada en iyi örneği olan laucher, yani başlatıcı uygulamarı ön plana çıkıyor. Bunlar arasında da son dönemlerin en popüleri olan Nova Launcher ise geçtiğimiz günlerde Android 7.1 ve Pixel arayüzünü sunduğu 5.0 Beta versiyonunun ardından ücretli ve tüm özelliklerini aktif eden Prime versiyonunda da indirime gitti.

59 Kuruş gibi oldukça uygun bir fiyata düşen Nova Launcher Prime, 1 Ocak 2017 tarihine kadar bu indirimi sürdürecek. Ücretsiz olan Nova Launcher'ın yanı sıra bu ücretli Prime versiyonunu satın almanız halinde tüm premium özelliklerine sadece 59 Kuruş'a ulaşabileceğiniz bağlantıya aşağıdan ulaşabilirsiniz.