Nova Launcher'ın Yeni Sürümü Sağlam Yeniliklerle Geliyor!

Nova Launcher, 5.1 betasını yayınladı. Yeni beta, özellikle bildirimleri kolaylaştırmaya yöneliyor. Test etmek isteyen kullanıcılar, şu anda beta sürümünü kullanabilirler.

Android kullanıcıları, işletim sistemlerini istediği gibi şekillendirememenin sıkıntını çekiyorlar. Google son günlerde bunlar için adımlar atmaya başlamıştı ancak özel 3. parti yazılımlar, bu gibi durumlar için hali hazırda bulunuyor. Bunlar arasında en popülerlerinden birisi de Nova Launcher. Milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen Nova Launcher, Android telefonunuza çok farklı görüntüler ve özellikler kazandırabiliyor.

Nova Launcher’ın 5.1 beta sürümü yayınlandı. Yeni güncelleme, uzun süredir kullanıcılar tarafından istenilen bir özelliği getiriyor. Yeni özelliğin ismi “Dynamic Badges(Dinamik Rozetler)” olarak açıklandı. En son beta sürümünü kuran kullanıcılar, bu özelliği şu anda test edebiliyorlar. Nova Launcher 5.1 beta sürümünü buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Nova Launcher’ın yeni sürümü ile birlikte birçok kullanıcının sıkıntı duyduğu bir durum çözülüyor. API kısıtlamalarından dolayı birçok içerik okunmadan kalabiliyor. Örneğin 3 ileti almış olmamıza rağmen yalnızca bir iletiyi kimin gönderdiğine bakabiliyoruz, diğerlerini kimin gönderdiği bilinmiyor.

Yeni Nova Launcher, sayı yerine resimlere odaklanacak. Programın dinamik sayımları, bildirimlerdeki resimleri çekiyor. Bu sayede, özellikle mesajlaşma uygulamalarında resimlere göre düzenleme yapılacak. Aynı zamanda albüm kapağının görüntülendiği resimlerin, Play Store’daki simgelerin gösterileceği anlamına geliyor. Bu durum herkesin hoşuna gitmeyebilir, ancak bazı kullanıcıların uzun süredir beklediği bir güncellemeydi.