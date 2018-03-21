NSA, Bitcoin Sahiplerini Takibe Aldı

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), kara para aklama ve yasa dışı oluşumları tespit etmek için bitcoin alım satımlarını incelemeye başladı.

Amerika merkezli bir yayın kuruluşu olan Intercept, gizli kaynaklardan NSA ile ilgili özel belgeler elde etti. Intercept’in Salı günü yayınladığı rapora göre NSA, bitcoin alım ve satımların takibine büyük öncelik veriyor. Ayrıca belgeler, NSA’in küresel internet trafiği analizlerine de büyük öncelik verdiğini gözler önüne serdi.

Belgelerden derlenen rapora göre, NSA 2013 yılından beri bitcoin kullanıcılarının internet aktivitelerini “OAKSTAR” adlı bir yazılım aracılığıyla takip ediyor. Ayrıca farklı bir sızıntı haberine göre OAKSTAR alt programı olan “MONKEYROCKET” yazılımı kripto para alım satımı yapan kişilerin bilgilerini tespit etmek için kullanılıyor.

Sızan belgeler, NSA’in 2013 yılında ilk kez gözetim faaliyetlerine başladığını doğruluyor. Ayrıca bitcoin kullanıcı bilgisi araştırmalarının global bir internet izleme sistemi olan XKeyScore üzerinden yapıldığını da iddia ediyor. Tüm bu sızıntı haberlerini ve raporları yayınlayan Intercept, ABD hükümetinin terörizmin finansı, kara para aklama ve diğer yasa dışı oluşumları yakalamak için gerçekleştiğine değindi. Bitcoin alışverişi yapmış kişiler için “CIA bizi izliyor.” klişesinin gerçek olduğunu söyleyebilirim.