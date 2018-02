NSA Twitter Hesabında Rusya’ya Şifreli Mesajlar Gönderildi

Amerikalı casuslar, Amerikan Başkanı olarak Donald Trump’ın seçilmesinde destek vermesi için Rusya’ya NSA resmi Twitter hesabı üzerinden şifreli mesajlar yolladılar.

The Intercept ve The New York Times'ın haberlerine göre, Donald Trump’ın kampanyasına destek olan casuslar, Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Twitter hesabını kullanarak şifreli mesajlar yayınladılar. Amerikan ve Rus istihbaratının çalınan NSA siber bilgilerini satmak için ve Donald Trump'ın seçim kampanyasıyla ilgili Rusya ile gizli bir anlaşma yapıldı.

Amerikalılar anlaşmada söz verilen hack araçları için 1 milyon dolarlık ödemenin 100 bin dolar olan ilk taksitini ödemişti. Ancak anlaşma, Rusların gerekli hack araçlarını sağlayamadığı ve Trump hakkında doğrulanmamış ve uzlaşmacı bilgilerin öne çıkmasıyla son buldu.

Şifreli mesajlara örnek olarak resmi NSA hesabından 20 Haziran 2017’de atılan tweeti verebiliriz. "Samuel Morse, telgrafı 177 yıl önce patentledi. Hala telgraflar gönderebileceğinizi biliyor muydunuz? Sadece teslim edildiyse öde." bu mesaj ilk taksitin ulaşıp ulaşmadığıyla ilgili bilgi almak amacıyla paylaşıldığı söyleniyor.

Rusya’nın propoganda botlarının Trump’a destek vermesi iddiasıyla ilgili birçok haber bulunuyor. Bazı gizli kapaklı anlaşmalar yapıldı gibi görünüyor ancak bu anlaşmalarla ilgili hala çok fazla bilinmeyen detay bulunuyor. Yurt dışındaki tüm kamuoyunun bu konuya odaklandığı düşünülürse, ilerleyen günlerde bir çok yeni bilgi ortaya çıkabilir.