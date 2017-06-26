NTV Spor, 17 Temmuz 2017’de Kapanıyor!

2008 yılından beri sporseverlerin ilgiyle takip ettiği spor kanalı NTV Spor, 17 Temmuz 2017’den itibaren yayın hayatına son verecek.

Yalnızca futbolla ilgili değil, sporun her alanındaki maçları ekranlara getirerek sporseverleri ekranlara bağlayan NTV Spor, BuzzSpor'un haberine göre 17 Temmuz 2017’den itibaren yayın hayatını sonlandıracak. Geçtiğimiz yıl da buna benzer bir haber internet dünyasında yankı bulmuş, haberler NTV Spor tarafından yalanlanmıştı.

Bu karar sonrası Türkiye’de düzenlenecek Eurobasket’ten bazı maçlar, NTV’de yayınlanacak. NTV’nin programına dahil olmayan diğer maçlar ise başka kanallara yönlendirilecek.

Bu zamana kadar birçok spikerle tanışmamızı sağlayan kanalın almış olduğu bu karar, eminim ki sporseverler tarafından da üzüntüyle karşılanmıştır.

Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan gelen yorumlardan bazıları şöyle: