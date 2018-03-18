NTV Spor Dün Gece İtibarı ile Kapandı

İyisiyle kötüsüyle uzunca süredir spor basınında önemli bir yeri bulunan NTV Spor kanalı dün gece itibarı ile televizyon ekranlarına veda etti.

17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan ve hem Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası, hem de 10. yılını doldurduğu gün olması hasebiyle önemli bir günü kapanma günü olarak seçen NTV Spor, dün gece 0-0 sona eren derbi sonrasında yayınlanan Yüzde 100 Futbol programının bitmesi sonrasında yayın hayatına son verdi.

NTV Spor'un son programına Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen ikilisi imza attı. Saatler 22.30'u gösterdiğinde, NTV Spor kanalı kepenkleri indirirken, yerine geçen DMAX kanalının kısa bir teaser videosu yayınlanarak yeni kanalın logosu ile birlikte NTV Spor, Türk televizyon tarihinin tozlu raflarına karıştı.

Kanalın kapanması sonrasında, NTV Spor'un oldukça fazla ziyaretçi sayısına sahip olan web sitesi aktifliğini sürdürüyor. Bununla birlikte web sitesiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? NTV Spor'un kapanmasına üzüldünüz mü?