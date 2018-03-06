NTV Spor’un Kapanacağı Tarih Belli Oldu!

Geçtiğimiz aylarda Discovery grubuna satılan NTV Spor’un hangi gün kapanacağı, saatiyle birlikte açıklandı.

Discovery Networks, yaptığı açıklama ile 7 Mart 2018 (yarın) 22:30’da DMAX’ın NTV Spor’un yerini alacağını ve bu kanalın, Discovery’nin Türkiye pazarında TLC’den sonra şifresiz yayın yapacağı ikinci kanalı olacağı duyuruldu.

DMAX, NTV Spor’un alışılageldik konseptinden ziyade erkeklere yönelik yaşam tarzı ve eğlence içerikli olarak yayın yapacak. Geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki haberimizde açıklamıştık.

DMAX ile ilgili açıklamalarda bulunan Discovery Networks Türkiye Başkanı ve Genel Müdürü Lydia Fairfax, "DMAX kanalını Türkiye pazarına tanıtmaktan ve kanal portföyümüzü daha da genişletip çeşitlendirmekten ötürü oldukça heyecanlıyız. DMAX zorlu mesleklerden, spor ve arabalara ve en iyi senaryolu içerikleri izleyicilere sunarken aynı zamanda onları eğlendirecek, aydınlatacak ve onlara ilham verecek. İzleyiciler kanalı izlerken çok keyif alacak" ifadelerini kullandı.

Hatırlayacağınız üzere özellikle de 2016 ve 2017 yıllarında sık sık NTV Spor’un satılacağına yönelik spekülatif haberler yayınlanmış fakat bir gelişme yaşanmamıştı.