NTV Spor'un Yayın Hayatının Sona Erdiği İddia Edildi!

Yayın hayatına 2008 yılında başlayan ve Türkiye’nin ilk spor kanalı olma özelliğini elinde bulunduran NTV Spor kapatılmaya hazırlanıyor.

Son bir yıldır kapanacağı dedikoduları medyada dolaşan NTV Spor'un geleceğiyle ilgili söylentiler son günlerde iyice arttı. Hatta Doğuş Yayın Grubu’nun NTV Spor’u, Eurosport’a satmak için masaya oturacağı konuşuluyordu. Son dönemlerde ortaya atılan iddia ile işler ciddileşmiş gibi gözüküyor.

"Basket" isimli derginin haberine göre ise gelinen durum, Doğuş Yayın Grubunun düşündüğü gibi olmadığı yönünde. Kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerden alınan bilgilere göre, Eurosport’un NTV Spor’u değil sadece kanalın yayın frekanslarını aldığı belirtiliyor. Yani NTV Spor'un frekansında ilerleyen zamanlarda Eurosport'u görmeye başlayabiliriz.

Kanalın yeni yıl gelmeden kapanıp, NTV Haber Merkezi bünyesinde spor servisi olarak yayınlarına devam etmesi bekleniyor. Yine de bunca yıldır spor sevenlerin alışkanlığı haline gelmiş kanalın kapanması üzücü. Bakalım resmi açıklamalar ne yönde olacak? Siz ne düşünüyorsunuz?