NTV Spor'un Yeni İsmi ve Yayın Konsepti Belli Oldu!

Posta Gazetesi köşe yazarı ve ünlü sunucu Mesut Yar, bugün NTV Spor'un yeni ismi ve yayın konseptini açıkladı.

NTV Spor'un satılacağına dair iddia uzun bir süredir ortalardaydı. Ancak bir süre boyunca iddiaya ilişkin bir takım resmi yalanlamalar gelse de, geçtiğimiz günlerde NTV Spor'un Discovery Channel'a ait yayın grubuna satıldığı belli olmuştu. İlk satılacağı iddialarını ortaya atan Posta Gazetesi köşe yazarı ve ünlü sunucu Mesut Yar, bugün Posta Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısında ayrıntıları açıkladı.

Mesut Yar'ın köşe yazarına göre, kanalın el değişimi bu yılın Şubat ayında sessizce yapılacak. Kanalın yeni ismi ise D-Max olacak. Kanalın içeriği ise ağırlıklı olarak erkek magazin dergilerinden alıştığımız stil, moda, spor, otomotiv, lüks tüketim kalemlerini eksen alan yapımlardan oluşacak. CNBC-e'den sonra NTV Spor'u da alarak Doğuş Grubundan ikinci kanalı alacak olan Discovery grubunun yeni kanalı D-Max yine ilginç bir kanal olacağa benziyor.

Mesut Yar yine köşe yazısında NTV Spor'un çalışanlarının %70'inin NTV kanalına geçeceğini, ancak diğer çalışanlar için henüz bir bilgisi olmadığını da belirtti. Açıkçası bir devrin önemli spor kanallarından NTV Spor'un satılması bir nebze bizi üzse de, yine de yerine geçecek kanalın yayın programı oldukça ilginç olacak gibi duruyor. Umuyoruz ki kanalın NTV'ye geçmeyen çalışanları bu geçiş sürecinde mağdur edilmez. Siz ne düşünüyorsunuz?