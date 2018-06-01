NTV ve Star'ı Satın Alacağı İddia Edilen BİM’den Açıklama!

BİM; NTV, Star ve Kral TV’yi alacağı yönündeki iddiaları yalanlarken, şirketin medya sektöründe herhangi bir planı olmadığını da açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden biri olan BİM’in Doğuş Grubu’na ait olan Star, NTV ve Kral TV kanallarını satın alacağı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşmüş ve bir süre meşgul etmişti.

İddiaya göre Doğuş Grubu, BİM ile söz konusu anlaşmayı imzalamadan önce 8 Haziran tarihinde neredeyse tüm kanallarını geri dönüşü olmayacak şekilde yayından kaldıracak ve anlaşma gereği tüm kanalları sorunsuz bir şekilde BİM’e teslim edecekti.

İddianın giderek daha fazla kişiye yayılması ve gündemi meşgul etmesinden rahatsız olan BİM, konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak söz konusu iddiaları yalanladı. İşte BİM’in Doğuş Grubu’na ait kanalların satışı ile ilgili açıklaması:

Bazı haber mecralarında yayınlanan ve halen Doğuş Grubuna ait bulunan Star, NTV ve Kral TV kanallarının BİM'e satılacağına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye perakende sektörünün lideri BİM'in medya sektöründe faaliyet göstermek gibi bir planı yoktur ve anilan TV kanalları için Doğuş Grubu ile herhangi bir görüşme yapılmamıştır. Değerli kamuoyunun bilgisine sunarız.