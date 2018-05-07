Nubia'nın CEO'sunun Sızdırdığı Görsel Nubia Z18'e mi Ait?

Oldukça güçlü amiral gemilerini uygun fiyatlarla satmasıyla bilinen firma Nubia'nın, yeni telefonuna dair şirketin CEO'sundan bir paylaşım geldi.

Çinli telefon üreticisi ZTE'nin alt firmalarından biri olan ve giriş/orta segment amiral gemileriyle bilinen Nubia'nın yeni modeli büyük merakla bekleniyor. Nubia'nın CEO'su olan Ni Fei, Twitter sayfasından paylaştığı bir görselle kafaları karıştırdı. Full Screen 3.0 teknolojisi kullanan bir telefonun ilk sızıntısı gibi duran bu modelin Nubia Z18 olması bekleniyor.

Geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan ve 90.36% ekran oranıyla büyük ilgi çeken Z17S'den sonra, Z18'in ekran oranının daha yüksek olması bekleniyor. Z18'e ait daha önce sızdırılmış olan donanım özelliklerine bir göz atalım:

Nubia Z18

Ekran: 5.99-inch (2160 × 1080 pixels) 18:9 FHD

5.99-inch (2160 × 1080 pixels) 18:9 FHD Arka Kamera: 24MP - Dual

24MP - Dual Ön Kamera: 8MP

8MP Boyut: 148.58×72.54×8.55mm

148.58×72.54×8.55mm Ağırlık: 172g

172g İşlemci: 2.8GHz Octa-Core Snapdragon 84

2.8GHz Octa-Core Snapdragon 84 Hafıza: 8GB / 6GB RAM, 64GB / 128GB Depolama Alanı

8GB / 6GB RAM, 64GB / 128GB Depolama Alanı Batarya: 3.350mAh (Hızlı Şarj)

3.350mAh (Hızlı Şarj) OS: Android 8.0

Maalesef yukarda yayınlanan görsel dışında ve bahsi geçen donanım özelliklerini bir kenara bırakırsak, şu an telefon dışında bildiğimiz pek bir şey yok. Lakin CEO'nun bu tip bir paylaşım yapması, telefonun lansmanının da yakın olduğuna işaret ediyor gibi.