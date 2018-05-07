Nubia'nın CEO'sunun Sızdırdığı Görsel Nubia Z18'e mi Ait?

Çinli telefon üreticisi ZTE'nin alt firmalarından biri olan ve giriş/orta segment amiral gemileriyle bilinen Nubia'nın yeni modeli büyük merakla bekleniyor. Nubia'nın CEO'su olan Ni Fei, Twitter sayfasından paylaştığı bir görselle kafaları karıştırdı. Full Screen 3.0 teknolojisi kullanan bir telefonun ilk sızıntısı gibi duran bu modelin Nubia Z18 olması bekleniyor.
Geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan ve 90.36% ekran oranıyla büyük ilgi çeken Z17S'den sonra, Z18'in ekran oranının daha yüksek olması bekleniyor. Z18'e ait daha önce sızdırılmış olan donanım özelliklerine bir göz atalım:
Nubia Z18
- Ekran: 5.99-inch (2160 × 1080 pixels) 18:9 FHD
- Arka Kamera: 24MP - Dual
- Ön Kamera: 8MP
- Boyut: 148.58×72.54×8.55mm
- Ağırlık: 172g
- İşlemci: 2.8GHz Octa-Core Snapdragon 84
- Hafıza: 8GB / 6GB RAM, 64GB / 128GB Depolama Alanı
- Batarya: 3.350mAh (Hızlı Şarj)
- OS: Android 8.0
Maalesef yukarda yayınlanan görsel dışında ve bahsi geçen donanım özelliklerini bir kenara bırakırsak, şu an telefon dışında bildiğimiz pek bir şey yok. Lakin CEO'nun bu tip bir paylaşım yapması, telefonun lansmanının da yakın olduğuna işaret ediyor gibi.