Nubia'nın Süper Araba Konseptli Oyuncu Akıllı Telefonu!

Oyun odaklı akıllı telefonların ilgi görmesi ile oyun telefonu tanıtmaya hazırlanan bir başka şirket olan Nubia, ilk oyun telefonu konseptini MWC 2018'de gösterdi.

Razer’in Razer Phone ile birlikte ‘Oyun Telefonu’ olarak yeni bir akıllı telefon kategorisi açması ve bu alanda başarılı da olması, diğer akıllı telefon üreticilerinin de oyun telefonu üretmeye ilgi duymalarına neden oldu. Çinli akıllı telefon üreticisi Nubia, MWC 2018’den kısa süre önce bir oyun telefonu tanıtacağını zaten duyurmuştu ki MWC 2018’de bu oyun telefonunun ilk konseptini tüketicilerin beğenisine sundu.

Henüz yalnızca bir konsept tasarımdan ibaret olan Nubia oyun telefonu, Razer Phone’un aksine sıradan bir akıllı telefon gibi değil, adeta bir süper araba gibi görünüyor. Metal bir gövdeye sahip olan cihazın arka paneli de metal yapıya sahip ve son derece keskin çizgileri ile dikkat çekiyor.

Nubia, oyun telefonunun özel bir tasarıma sahip olması için farklı bir tasarım arayışına girmiş olacak ki arka panel düz bir yapıya sahip olmak yerine hafif çıkıntılı olarak tasarlanmış. Arka panelin alt ve üst kısımlarında ise çapraz, parlak turuncu çizgiler dikkat çekiyor. Ayrıca yine arka tam ortasında boydan boya düz bir çizgi bulunuyor.

Paylaşılan görselde cihaz ekranı kapalı olduğu için ekran/gövde oranından bahsetmek mümkün değil. Fakat ekranın üst ve alt kısmında bulunan çerçevelerdeki siyah çizgiler, Nubia’nın cihazın her yanına farklı bir tasarım anlayışı uygulayacağının ipuçlarını veriyor.