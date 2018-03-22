Hem tasarımı hem de yazılımsal özellikleri ile amiral gemivari özellikler sunan Nubia V18, Çin'de düzenlenen basın etkinliği ile tanıtıldı.

Çin’in en büyük akıllı telefon üreticilerinden ZTE’nin alt markası olan Nubia, yeni amiral gemisi N3 modelinin tanıtımına yalnızca birkaç gün kala yeni orta seviye akıllı telefonu Nubia V18’i tüketicilerin beğenisine sundu. 18:9 formatında 6.01 inçlik bir ekranı bulunan cihaz, seviyesinin çok üzerinde şık tasarıma sahip.

Snapdragon 625 işlemcisinden gücünü alan cihaz, 4GB RAM kapasitesine sahip. V18’de çift kamera bulunmamasına rağmen şirketin kendi sesli asistanı olan Maverick’i destekliyor. Nubia V18’in bir başka öne çıkan özelliği ise seviyesindeki çoğu cihazın aksine kullanıcılara hem yüz tanıma hem de parmak izi kilidi sunuyor olması.

ZTE Nubia V18 Özellikler:

İşlemci: Snapdragon 625

Snapdragon 625 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB+MicroSD

64GB+MicroSD Ekran: 6.01 Full HD+

6.01 Full HD+ Arka Kamera: 13MP

13MP Ön Kamera: 8MP

8MP Batarya: 4000mAh

4000mAh İşletim Sistemi: Android 7.1 Nougat

Taş siyahı, uzay altın ve nebula kırmızısı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa çıkacak olan Nubia V18, 800 TL fiyat etiketi ile tüketiciler ile buluşacak. Elbette ki bu fiyata vergiler dahil değil.